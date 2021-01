Browns vs Chiefs

Un duel qui opposera deux équipes très similaires

(Kansas City) Même si leur histoire est longue et prestigieuse, puisque les Browns de Cleveland ont fait leur entrée dans la NFL en 1950 et que les Chiefs de Kansas City ont suivi 16 ans plus tard lors de la fusion AFL-NFL, ces deux concessions ont rarement croisé le fer — et jamais en éliminatoires.