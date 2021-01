Sans surprise, Peyton Manning est l’un des 15 finalistes pour une intronisation au Temple de la renommée du football professionnel en 2021.

Barry Wilner

Associated Press

Le nom de l’ancien grand quart-arrière des Colts d’Indianapolis et des Broncos de Denver a été le premier dévoilé par les dirigeants du Temple de la renommée mardi soir.

Cinq fois nommé le joueur le plus utile à son équipe, un exploit inégalé dans l’histoire de la Ligue nationale de football, Manning est l’un des passeurs les plus prolifiques dans l’histoire de la NFL.

En 18 saisons chez les professionnels, incluant 265 matchs à titre de partant sur 266 après qu’il eut été le premier joueur réclamé au repêchage de 1998, Manning a connu 14 campagnes où il a surpassé le plateau des 4000 verges de gains par la passe.

Lorsqu’il a pris sa retraite après avoir mené les Broncos à une conquête du Super Bowl, le 7 février 2016, Manning détenait les records pour le plus grand nombre de verges par la passe en carrière (71 940), pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière (539) et pour le nombre de saisons consécutives avec au moins 25 passes de touché (13).

Il a gagné 201 matchs, incluant les séries éliminatoires, et a guidé les Colts à un triomphe au Super Bowl, le 4 février 2007. Il a aussi participé aux matchs ultimes des saisons 2009 et 2013 et a été nommé sept fois au sein de l’équipe d’étoiles de la NFL.

Reggie Wayne, un ancien receveur de passes qui a contribué aux exploits de Manning avec les Colts, fait aussi partie du groupe de finalistes, tout comme Calvin Johnson et Torry Holt, deux autres anciens receveurs de passes.

La liste des finalistes inclut quatre demis défensifs, deux joueurs de ligne défensive, trois secondeurs et deux joueurs de ligne à l’attaque.