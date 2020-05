PHOTO JOHN WOODS, THE CANADIAN PRESS

(Toronto) Une ligue de développement américaine souhaite aider la Ligue canadienne de football.

Dan Ralph

La Presse canadienne

Brian Woods, le président directeur général de la Spring League (SL), a approché le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, afin de former un partenariat.

Woods a offert à la LCF des entraînements conjoints entre équipes des deux ligues. Ou elles pourraient s’affronter en matchs préparatoires en septembre dans un format condensé.

La SL existe depuis 2017 et plusieurs de ses joueurs ont par la suite gradué vers la LCF. Pour Woods, il est « extrêmement important » que la LCF demeure en activité.

Le circuit canadien traverse des moments difficiles. Ses activités sont suspendues en raison de la pandémie de COVID-19 et Ambrosie a évoqué l’annulation possible du calendrier 2020. Au mieux, la ligue pourra jouer un calendrier partiel à compter du mois de septembre. La ligue a d’ailleurs demandé l’aide financière du gouvernement fédéral.

La Spring League est une ligue de développement de quatre équipes de 38 joueurs qui s’entraînent et jouent tous au même complexe.

Sa saison commence habituellement en mars et dure trois semaines. Les équipes jouent deux matchs chacune et la ligue organise des essais pendant son entre-saison. Ses joueurs ne sont pas rémunérés, mais ils sont logés et nourris pendant la saison.

60 joueurs de la SL engagés dans la LCF depuis 2017

Selon Woods, la SL a fourni une soixantaine de joueurs à la LCF depuis 2017, dont le quart des Argonauts de Toronto McLeod Bethel-Thompson, le receveur du Rouge et Noir d’Ottawa Jalen Saunders, ainsi que l’ex-quart des Alouettes de Montréal Johnny Manziel.

Woods a proposé que de deux à quatre équipes de la LCF se rendent dans un complexe américain qui reste à être identifié pour une durée de trois à quatre semaines. Woods est prêt à adopter les règles du football canadien, y compris les dimensions de ses terrains.

Il souligne qu’en 2019, la XFL l’approché pour tester quelques règles en vue de leur saison 2020.

Ambrosie n’a pas encore parlé à Woods, mais les deux hommes ont échangé des courriels.