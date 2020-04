C’est jeudi que le repêchage de la NFL se mettra en branle avec le premier tour. Danny Maciocia, Jim Popp et notre journaliste Miguel Bujold ont tenté de prédire le déroulement du premier tour. Voici leurs repêchages simulés.

Danny Maciocia

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Danny Maciocia, directeur général des Alouettes d eMontréal

1– Bengals de Cincinnati

Joe Burrow, quart-arrière

J’aime beaucoup Burrow. Les Bengals vont le sélectionner et se départir d’Andy Dalton.

2– Redskins de Washington

Chase Young, ailier défensif

Un choix facile. Young peut changer l’allure d’un match à lui seul et les chasseurs de quarts d’Ohio State sont généralement bons.

3– Lions de Detroit

Jeff Okudah, demi de coin

Un demi de coin capable de neutraliser le meilleur receveur adverse. Okudah est un joueur d’impact.

4– Giants de New York

Tristan Wirfs, bloqueur

Les Giants ont besoin d’aide à plusieurs positions, mais de mieux protéger Daniel Jones devrait être leur priorité. Wirfs sera un joueur partant rapidement.

5– Dolphins de Miami

Tua Tagovailoa, quart-arrière

Tagovailoa pourrait devenir le meilleur joueur de ce repêchage. Ce sont les blessures qui inquiètent dans son cas. Les Dolphins pourraient avoir leur quart pour les 10 ou 15 prochaines années.

PHOTO ROGELIO V. SOLIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa

6– Chargers de Los Angeles

Justin Herbert, quart-arrière

Les Chargers doivent remplacer Philip Rivers. Ils ont beaucoup de talent, mais ont besoin d’un quart comme Herbert, qui a démontré de belles choses dans les matchs de Bowls.

7– Panthers de la Caroline

Derrick Brown, plaqueur

J’ai hésité un peu avec cette sélection, mais je pense qu’aucune équipe ne se trompera en sélectionnant Brown.

8– Cardinals de l’Arizona

Jedrick Wills fils, bloqueur

Les Cardinals ont réglé leur problème de receveur en obtenant DeAndre Hopkins, mais ils ont besoin d’un bon plaqueur. Wills fils a joué à Alabama et devrait donc être bien formé.

9– Jaguars de Jacksonville

Mehki Becton, bloqueur

C’est un joueur que j’aime beaucoup. Il est très bon et va jouer comme partant tôt dans sa carrière. Les Jaguars ont besoin d’aide au niveau de leur ligne offensive.

10– Browns de Cleveland

Isaiah Simmons, secondeur extérieur

L’un de mes joueurs préférés du repêchage. Il est capable de couvrir un ailier espacé et va s’imposer physiquement grâce à son gabarit.

11– Jets de New York

Jerry Jeudy, ailier espacé

Les Jets ont besoin d’aide partout. Sam Darnold a besoin de quelques joueurs capables de réussir de « gros » jeux.

12– Raiders de Las Vegas

Ceedee Lamb, ailier espacé

Lamb est capable de jouer à l’intérieur d’une formation comme à l’extérieur, et peut même être utilisé lors de jeux au sol. Il va contribuer de plusieurs façons.

13– 49ers de San Francisco (d’Indianapolis)

Henry Ruggs III, ailier espacé

Kyle Shanahan est extrêmement créatif et le serait encore plus avec l’ajout d’un joueur comme Ruggs.

14– Buccaneers de Tampa Bay

Andre Thomas, bloqueur

Il y a 60 millions de bonnes raisons pour choisir un joueur de ligne offensive… Tom Brady aura 43 ans la saison prochaine.

15– Broncos de Denver

Javon Kinlaw, plaqueur

Les Broncos ont plusieurs lacunes à combler, alors ils pourraient échanger ce choix afin d’en obtenir quelques-uns de plus.

16– Falcons d’Atlanta

C.J. Henderson, demi de coin

Je ne pense pas que les Falcons aient besoin de grand-chose en attaque. Je serais donc étonné s’ils ne choisissaient pas un joueur défensif.

17– Cowboys de Dallas

K’Lavon Chaisson, ailier défensif

Chaisson est explosif et formerait une excellente paire d’ailiers défensifs avec DeMarcus Lawrence.

18– Dolphins de Miami (de Pittsburgh)

A.J. Terrell, demi de coin

Les Dolphins ont besoin d’aide des deux côtés du ballon. Terrell a eu une très bonne carrière à l’université Clemson et est un joueur qui couvre beaucoup de terrain.

19– Raiders de Las Vegas (de Chicago)

Yetur Gross-Matos, ailier défensif

Les gens parlent un peu plus de lui dernièrement, mais je pense qu’il reste un joueur sous-estimé.

20– Jaguars de Jacksonville (des Rams de Los Angeles)

Justin Jefferson, ailier espacé

Jefferson court de très bons tracés de passe. Certains experts pensent toutefois qu’il sera pris en fin de première ronde ou en deuxième.

21– Eagles de Philadelphie

Kenneth Murray, secondeur intérieur

Les Eagles pourraient ajouter un joueur de ligne offensive ou un receveur, mais ce serait difficile de ne pas prendre un joueur du calibre de Murray s’il était disponible au 21e choix.

22– Vikings du Minnesota (de Buffalo)

Patrick Queen, secondeur intérieur

Queen serait l’un des meilleurs joueurs disponibles sur le tableau à ce stade. Il pourrait contribuer en défense et sur les unités spéciales.

23– Patriots de la Nouvelle-Angleterre

A.J. Epenesa, ailier défensif

Ce joueur peut faire beaucoup de choses. Il est bon contre la course, capable de presser le quart-arrière, et il peut même jouer en couverture de zone. C’est le genre de joueur qu’aime Bill Belichick.

24– Saints de La Nouvelle-Orléans

Jaylon Johnson, demi de coin

Si les Saints peuvent régler quelques problèmes du côté défensif, ils batailleront non seulement pour une place en séries, mais aussi pour le Super Bowl.

25– Vikings du Minnesota

Tee Higgins, ailier espacé

Higgins est très productif dans la zone payante. Il est capable de réussir des jeux grâce à son imposant gabarit, qui lui donne un avantage contre la plupart des demis défensifs.

26– Dolphins de Miami (de Houston)

Austin Jackson, bloqueur

Ce que j’aime de ce joueur, c’est qu’il n’est pas seulement robuste, il est mobile et athlétique. Les Dolphins doivent améliorer leur ligne offensive.

27– Seahawks de Seattle

Joshua Jones, bloqueur

À ce stade du premier tour, lorsqu’un bon joueur de ligne offensive est toujours disponible, une équipe doit saisir la chance.

28– Ravens de Baltimore

Zack Baun, secondeur extérieur

Baun coche plusieurs cases. Il est capable de presser le quart et de jouer en couverture, et est un bon plaqueur contre le jeu au sol.

29– Titans du Tennessee

Brandon Aiyuk, ailier espacé

Les Titans semblent avoir toutes les pièces nécessaires en attaque, sauf un receveur explosif comme Aiyuk.

30– Packers de Green Bay

Jordan Love, quart-arrière

Love serait un bon quart réserviste dans l’immédiat et pourrait apprendre derrière Aaron Rodgers pour quelques saisons. Les Packers pourraient utiliser la même stratégie que lorsque Rodgers a dû patienter derrière Brett Favre.

31– 49ers de San Francisco

Ross Blacklock, plaqueur

Je pense que les 49ers pourraient choisir d’échanger l’un de leurs joueurs défensifs afin d’obtenir des sélections supplémentaires.

32– Chiefs de Kansas City

Cesar Ruiz, centre

Mon assistant Tom Gamble a beaucoup vu Ruiz jouer et il l’aime énormément. Je vais donc me fier à lui pour ce dernier choix.

– Propos recueillis par Miguel Bujold, La Presse

Le repêchage simulé de Jim Popp

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jim Popp, ex-directeur général des Alouettes de Montréal

1– Bengals de Cincinnati

Joe Burrow, quart-arrière

Il possède toutes les qualités qui sont recherchées chez un quart-arrière et les Bengals ont besoin d’un joueur de concession.

2– Redskins de Washington

Chase Young, ailier défensif

Young est un chasseur de quarts d’une qualité exceptionnelle et est le genre de joueur qu’affectionne l’entraîneur-chef Ron Rivera.

3– Lions de Detroit

Jeff Okudah, demi de coin

Un demi de coin capable de couvrir n’importe qui et qui aiderait grandement n’importe quelle défense.

4– Giants de New York

Isaiah Simmons, secondeur extérieur

Les Giants ne pourraient ignorer un joueur aussi rapide, athlétique et polyvalent s’il était disponible à leur rang.

5– Dolphins de Miami

Tua Tagovailoa, quart-arrière

Les Dolphins pourraient se permettre d’être patients en laissant Tagovailoa retrouver la forme puisqu’ils peuvent compter sur Ryan Fitzpatrick à court terme.

6– Chargers de Los Angeles

Justin Herbert, quart-arrière

Cette sélection serait un risque selon moi, car j’ai des doutes au sujet de la force mentale de Herbert. Mais les Chargers ont manifestement besoin d’un quart-arrière.

7– Panthers de la Caroline

Derrick Brown, plaqueur

Cette équipe a cruellement besoin d’un demi défensif de premier plan, mais Brown est un joueur dominant. Et les Panthers ont souvent choisi des joueurs de ligne défensive avec leur premier choix au fil des ans.

8– Cardinals de l’Arizona

Tristan Wirfs, bloqueur

Les Cardinals doivent absolument reconstruire leur ligne offensive. Kyler Murray a encaissé 48 sacs la saison dernière.

9– Jaguars de Jacksonville

Jerry Jeudy, ailier espacé

Jeudy excelle dans ses tracés de passe et sa présence servirait à ouvrir l’attaque des Jaguars.

10– Browns de Cleveland

Mekhi Becton, bloqueur

Les Browns ont besoin de renfort sur leur ligne offensive. Becton est très agile pour un joueur de ce gabarit (6’6 et 355 livres).

11– Jets de New York

Jeddrick Wills fils, bloqueur

Les Jets doivent s’améliorer en protection de passe. Wills fils pourrait également améliorer leur jeu au sol.

12– Raiders de Las Vegas

Ceedee Lamb, ailier espacé

Historiquement, les Raiders ont toujours eu de la difficulté à résister à la tentation de repêcher un receveur avec leur premier choix. Lamb serait capable de réussir des jeux clés pour eux.

13– 49ers de San Francisco (d’Indianapolis)

Henry Ruggs III, ailier espacé

C’est un peu haut pour prendre Ruggs III à mon avis, mais il donnerait aux 49ers un autre receveur capable de réussir des jeux importants.

14– Buccaneers de Tampa Bay

Andre Thomas, bloqueur

Les Buccaneers devront s’assurer de donner une bonne protection à Tom Brady.

15– Broncos de Denver

Javon Kinlaw, plaqueur

Il est grand (6 pi 5 po), athlétique et peut faire avorter des jeux à lui seul. Les Broncos aiment ce genre de joueurs.

16– Falcons d’Atlanta

C.J. Henderson, demi de coin

Très talentueux, Henderson serait une pièce importante pour une tertiaire qui manque de profondeur.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS C.J. Henderson

17– Cowboys de Dallas

K’Lavon Chaisson, ailier défensif

Chaisson est extrêmement talentueux et est très explosif.

18– Dolphins de Miami (de Pittsburgh)

Austin Jackson, bloqueur

Les Dolphins doivent absolument trouver leur prochain bloqueur à gauche.

19– Raiders de Las Vegas (de Chicago)

Kristian Fulton, demi de coin

Fulton pourrait obtenir un poste de partant rapidement et la défense des Raiders doit être améliorée à tous les niveaux.

20– Jaguars de Jacksonville (des Rams de Los Angeles)

Kenneth Murray, secondeur intérieur

Un joueur explosif et robuste, qui améliorerait une défense qui a été affaiblie au cours des dernières années.

21– Eagles de Philadelphie

Justin Jefferson, ailier espacé

Jefferson est normalement à son meilleur dans les matchs les plus importants. Il est polyvalent, fiable et ses tracés de passe sont très précis.

22– Vikings du Minnesota (de Buffalo)

A.J. Epenesa, ailier défensif

Un joueur col bleu et le genre qu’apprécie beaucoup l’entraîneur-chef Mike Zimmer.

23– Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Xavier McKinney, demi de sûreté

Bill Belichick est un ami de longue date de Nick Saban, qui a dirigé McKinney dans la NCAA. Et ce dernier est déjà prêt à contribuer à la NFL.

24– Saints de La Nouvelle-Orléans

Jordan Love, quart-arrière

Drew Brees est en fin de carrière et Teddy Bridgewater n’est plus là pour être son second. Love pourrait être le quart d’avenir et le réserviste à court terme.

25– Vikings du Minnesota

A.J. Terrell, demi de coin

Les Vikings ont perdu quelques demis de coin cet hiver. Puisqu’ils ont deux choix de premier tour, il n’est pas impossible qu’ils améliorent leur rang afin de mettre la main sur l’un des meilleurs demis de coin disponibles.

26– Dolphins de Miami (de Houston)

D’Andre Swift, demi offensif

Avec trois choix de premier tour, les Dolphins pourraient en échanger un. Swift est un joueur dynamique et polyvalent.

27– Seahawks de Seattle

Yetur Gross-Matos, ailier défensif

Les Seahawks ont besoin d’un autre chasseur de quarts et Gross-Matos est leur genre de joueur.

28– Ravens de Baltimore

Patrick Queen, secondeur intérieur

Queen est un meneur et les Ravens ont souvent repêché des secondeurs du même moule par le passé.

29– Titans du Tennessee

Josh Jones, bloqueur

Cette équipe devra renflouer son unité de joueurs de ligne offensive. Jones est particulièrement bon pour bloquer sur les jeux au sol et permettrait à Derrick Henry d’être encore plus dominant.

30– Packers de Green Bay

Tee Higgins, ailier espacé

Je pense que les Packers vont choisir un receveur, mais lequel ? Higgins serait une menace pour le long jeu, lui qui s’ajuste particulièrement bien au ballon.

31– 49ers de San Francisco

Trevon Diggs, demi de coin

Les habiletés de Diggs cadreraient très bien avec le style de jeu de la défense des 49ers.

32– Chiefs de Kansas City

Zack Baun, secondeur extérieur

Baun pourrait également être repêché par les Ravens quatre rangs plus haut. Très polyvalent, il peut rester sur le terrain dans toutes les situations.

– Propos recueillis par Miguel Bujold, La Presse

Le repêchage simulé de Miguel Bujold

PHOTO LA PRESSE Miguel Bujold, journaliste à La Presse

1– Bengals de Cincinnati

Joe Burrow, quart-arrière

À sa deuxième saison avec les Bengals, l’entraîneur-chef Zac Taylor pourra amorcer une nouvelle ère avec la sélection de Burrow.

2– Redskins de Washington

Chase Young, ailier défensif

Il y a très peu de joueurs d’impact à Washington et Young est considéré comme le meilleur joueur du repêchage selon une majorité d’experts.

3– Lions de Detroit

Isaiah Simmons, secondeur extérieur

Les probabilités sont bonnes pour que les Lions échangent ce choix afin d’obtenir quelques sélections supplémentaires. Mais Matt Patricia pourrait transformer sa défense avec un joueur comme Simmons.

PHOTO JOHN DAVID MERCER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Isaiah Simmons

4– Giants de New York

Jerry Jeudy, ailier espacé

Les Giants ont plusieurs faiblesses à combler, mais l’arrivée d’un receveur numéro un comme Jeudy ferait des merveilles pour leur attaque.

5– Dolphins de Miami

Tua Tagovailoa, quart-arrière

Si Tagovailoa est leur homme, les Dolphins devront peut-être améliorer leur rang de sélection afin de s’assurer de l’obtenir.

6– Chargers de Los Angeles

Justin Herbert, quart-arrière

Comme les Dolphins, les Chargers ont besoin d’un quart d’avenir et doivent profiter de ce haut choix pour y voir.

7– Panthers de la Caroline

Derrick Brown, plaqueur

Après l’étonnante retraite de Luke Kuechly, les Panthers ont besoin d’un meneur autour duquel ils pourront reconstruire leur défense. Brown serait le candidat idéal.

8– Cardinals de l’Arizona

Tristan Wirfs, bloqueur

Afin de permettre à leur attaque de progresser significativement, l’ajout d’un bon bloqueur à gauche est essentiel.

9– Jaguars de Jacksonville

Jeff Okudah, demi de coin

Les Jaguars ne pourraient se permettre de laisser passer la chance de repêcher un joueur talentueux comme Okudah, surtout pas après avoir perdu Jalen Ramsey et A.J. Bouye.

10– Browns de Cleveland

Mehki Becton, bloqueur

Il ne manque peut-être qu’un bloqueur à gauche de qualité à l’attaque des Browns afin qu’elle soit l’une des bonnes de la NFL. Peut-être…

11– Jets de New York

Andrew Thomas, bloqueur

Les Jets ont cruellement besoin d’un bloqueur pour bien protéger l’angle mort de Sam Darnold, lui qui ne sent pas toujours la pression venir.

12– Raiders de Las Vegas

Javon Kinlaw, plaqueur

Le DG Mike Mayock peut encore se permettre de prendre le meilleur joueur disponible. Son équipe a encore plusieurs faiblesses à combler.

13– 49ers de San Francisco (d’Indianapolis)

C.J. Henderson, demi de coin

Le groupe de demis de coin des 49ers est maigre et Henderson pourrait apprendre de Richard Sherman durant une saison ou deux.

14– Buccaneers de Tampa Bay

Jedrick Wills fils, bloqueur

La priorité sera de bien protéger Tom Brady et il n’y a actuellement aucune profondeur sur la ligne offensive des Bucs.

15– Broncos de Denver

Henry Ruggs III, ailier espacé

Courtland Sutton est un bon receveur de possession, mais les Broncos ont besoin d’un ailier espacé explosif. Et Ruggs III est le plus explosif de sa cuvée.

16– Falcons d’Atlanta

Trevon Diggs, demi de coin

Certaines rumeurs circulent selon lesquelles les Falcons cherchent à améliorer leur rang de sélection. Il serait pourtant préférable pour eux d’accumuler des choix, pas d’en sacrifier.

17– Cowboys de Dallas

Cole Kmet, ailier rapproché

C’est peut-être un peu haut pour prendre Kmet, mais les Cowboys ont besoin d’un bon ailier rapproché. La position de centre est une autre option puisque Travis Frederick a pris sa retraite.

18– Dolphins de Miami (de Pittsburgh)

Austin Jackson, bloqueur

Après avoir repêché le quart d’avenir au cinquième rang, les Dolphins choisiront son protecteur pour la prochaine décennie.

19– Raiders de Las Vegas (de Chicago)

Ceedee Lamb, ailier espacé

Il manque manifestement un receveur de premier plan aux Raiders.

20– Jaguars de Jacksonville (des Rams de Los Angeles)

Yetur Gross-Matos, ailier défensif

Les Jaguars ont perdu quelques bons chasseurs de quarts depuis leur belle et étonnante saison de 2017.

21– Eagles de Philadelphie

Xavier McKinney, demi de sûreté

La tertiaire des Eagles a été problématique depuis quelques années. Après l’acquisition de Darius Slay, ils mettront la main sur le joueur qui remplacera Malcolm Jenkins, qui est de retour avec les Saints.

22– Vikings du Minnesota (de Buffalo)

Justin Jefferson, ailier espacé

Les Vikings ont besoin d’un receveur pour remplacer Stefon Diggs et Jefferson semble être une valeur sûre.

23– Patriots de la Nouvelle-Angleterre

K’Lavon Chaisson, ailier défensif

Si Chaisson était encore disponible au 23e rang, les Patriots auraient beaucoup de difficulté à l’ignorer.

24– Saints de La Nouvelle-Orléans

Kenneth Murray, secondeur intérieur

Murray ajouterait du mordant à la défense des Saints.

25– Vikings du Minnesota

A.J. Terrell, demi de coin

Les Vikings ont perdu Xavier Rhodes et Mackensie Alexander, alors la sélection d’un bon demi de coin est pratiquement essentielle pour une équipe qui veut gagner à court terme.

26– Dolphins de Miami (de Houston)

A.J. Epenesa, ailier défensif

Un joueur défensif après avoir pris deux joueurs offensifs plus tôt. Epenesa est polyvalent et ferait sûrement le bonheur du pilote Brian Flores.

27– Seahawks de Seattle

Terrell Lewis, ailier défensif

Les Seahawks n’ont pas peur des risques et la sélection de Lewis pourrait s’avérer très judicieuse. Un bon athlète, Lewis aurait probablement été repêché plus haut, n’eût été son historique de blessures.

28– Ravens de Baltimore

J.K. Dobbins, demi offensif

Imaginez le jeu au sol des Ravens s’ils ajoutaient un joueur comme Dobbins à leur arsenal actuel… Il formerait une excellente paire de demis avec Mark Ingram.

29– Titans du Tennessee

Grant Delpit, demi de sûreté

La cote de Delpit est à la baisse à l’aube du repêchage, en grande partie parce qu’il rate trop de plaqués. Mais Mike Vrabel trouverait sûrement la bonne façon de l’utiliser.

30– Packers de Green Bay

Patrick Queen, secondeur intérieur

Les Packers ont de bons secondeurs extérieurs, mais il leur manque un bon joueur à l’intérieur. Queen pourrait éventuellement devenir le général de leur défense.

31– 49ers de San Francisco

Brandon Aiyuk, ailier espacé

Un receveur explosif comme complément à Deebo Samuel et George Kittle.

32– Chiefs de Kansas City

Lloyd Cushenberry III, centre

À l’exception de Laurent Duvernay-Tardif, il n’y a aucune valeur sûre au milieu de la ligne offensive des Chiefs. Cushenberry III est un bon athlète, qui bloque très bien en mouvement.