(Tampa) Tom Brady a déclaré qu’il « était temps » de quitter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Fred Goodall

Associated Press

Le sextuple champion du Super Bowl a abordé de nombreux thèmes mercredi au cours d’un entretien qui s’est poursuivi pendant plus de deux heures avec l’animateur radio Howard Stern. Il a notamment discuté de son mariage, de l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick et de sa décision de quitter les Pats, après un séjour légendaire de 20 ans.

« Je dirais que je savais avant le début de la dernière campagne que ce serait ma dernière saison… que notre relation, vous savez, tirait à sa fin », a raconté le quart âgé de 42 ans à Stern sur les ondes de la radio SiriusXM, avant d’ajouter qu’il n’était pas préoccupé par son héritage après avoir quitté la seule formation pour laquelle il a joué au cours de sa carrière dans la NFL.

Brady a conclu un pacte de deux ans d’une valeur de 50 millionsUS avec les Bucs, joignant ainsi les rangs du club qui présente le pire taux de victoires de l’histoire de la ligue.

Les Bucs n’ont pas participé aux éliminatoires depuis 2007, et n’ont pas gagné un match d’après-saison depuis leur conquête du Super Bowl il y a 18 ans.

« Je ne me préoccupe pas de mon héritage… Jamais je ne me suis dit, alors que j’étais au secondaire, quelque chose comme :’J’ai tellement hâte de connaître l’héritage que je laisserai au football’. Je ne suis pas comme ça. Ce n’est pas moi. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais poursuivre ma carrière ailleurs ? Parce que c’était le bon moment. Je ne sais pas quoi dire d’autre », a mentionné Brady.

« J’ai tout fait. J’ai tout accompli ce que je pouvais en deux décennies avec une organisation incroyable, un groupe de personnes incroyable. Ça ne changera jamais, a poursuivi le détenteur de trois titres de joueur par excellence de la NFL. Et personne ne pourra me l’enlever. Personne ne pourra nous enlever ces expériences et ces titres du Super Bowl. »

Brady a aussi discuté de sa relation avec Belichick et le propriétaire des Patriots Robert Kraft, du déménagement de sa famille dans le manoir de Derek Jeter à Tampa et de son mariage avec la mannequin Gisele Bündchen.

Il a répété qu’il n’y avait jamais eu de tension avec Belichick sur la responsabilité des succès des Patriots, qui ont pris part à neuf Super Bowls, 13 matchs de championnat de l’Américaine et conquis 17 titres de section en deux décennies à Foxborough.

« Je ne peux pas faire son travail, et il ne peut faire le mien. Donc, je crois qu’il serait difficile de me dire :’Est-ce que j’aurais connu autant de succès sans lui, et est-ce que j’aurais obtenu les même résultats ?’ Je ne crois pas que ç’aurait été le cas. Et je crois que c’est réciproque, a évoqué Brady. Il m’a permis d’atteindre mon plein potentiel. Je lui en serai toujours reconnaissant. Et je suis certain qu’il ressent les mêmes choses envers moi. »