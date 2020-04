Joueurs autonomes dans la NFL: des gagnants et des perdants

Quelques joueurs de premier plan, dont le chasseur de quarts Jadeveon Clowney et les quarts-arrières Cam Newton et Jameis Winston, n’ont toujours pas trouvé preneur, mais deux semaines après son ouverture, l’essentiel du marché de l’autonomie est derrière nous dans la NFL. Voici donc les équipes qui semblent s’être le plus améliorées… et le plus affaiblies.