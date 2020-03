(Jacksonville) Les Jaguars de Jacksonville auraient accepté d’échanger le quart-arrière Nick Foles aux Bears de Chicago en retour d’un choix de quatrième ronde au repêchage de la NFL, a révélé une source au fait de la transaction.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque les transactions ne seront officialisées qu’après le début officiel de la nouvelle année financière de la ligue, en fin de journée mercredi.

Les Jaguars ont cédé Foles un peu moins d’un an après avoir octroyé au joueur par excellence du Super Bowl en 2018 un contrat de quatre ans et 88 millionsUS, lequel comprend un impressionnant montant garanti de 50 125 millions.

Foles doit empocher 15 125 millions en 2020, mais aurait accaparé 21 837 millions sur la masse salariale des Jaguars. L’échanger sera néanmoins coûteux pour le club floridien — 18,75 millions seront figés sur sa masse salariale cet automne —, mais cette décision libérera 35 millions au cours des deux prochaines campagnes. Les Jaguars ont aussi sauvé un peu plus de 3 millions en 2020 en l’échangeant.

Le directeur général Dave Caldwell et l’entraîneur-chef Doug Marrone ont entamé une reconstruction complète des Jaguars à la suite d’une 10e saison perdante au cours des 12 dernières campagnes.

Foles, qui est âgé de 30 ans, a été un flop à Jacksonville. Il s’est fracturé la clavicule gauche dès le match d’ouverture et raté les huit matchs suivants, avant d’être cloué au banc à son troisième match après son retour au jeu.

La recrue Gardner Minshew, un choix de sixième ronde provenant de l’Université Washington State, a ensuite suffisamment bien joué pour permettre à l’organisation de Jacksonville d’échanger Foles.

Les Dolphins font le plein

Personne ne pourra accuser les Dolphins de Miami de viser le dernier rang la saison prochaine, alors que l’équipe a ajouté sept joueurs partants lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le centre Ted Karras a accepté un contrat d’une saison et quatre millions, mercredi, selon une personne au courant du dossier.

Les Dolphins avaient d’abord commencé leur magasinage en faisant de Byron Jones le demi de coin le mieux payé de la NFL et en améliorant leur unité pour mettre de la pression sur les quarts adverses en embauchant le secondeur Kyle Van Noy et les ailiers défensifs Shaq Lawson et Emmanuel Ogbah. Du côté de l’attaque, les Dolphins ont ajouté le porteur de ballon Jordan Howard et le garde Ereck Flowers.

Les sept embauches totalisent plus de 222 millions en dépenses, dont au moins 133 millions en argent garanti. Pas mal pour une équipe qui collectionnait les choix au repêchage l’an dernier et qui était accusé de viser les bas-fonds de la NFL. Les Dolphins ont finalement conclu la saison 2019 avec une fiche de 5-11.

La fin pour Reid chez les Panthers

Les Panthers de la Caroline ont libéré Eric Reid seulement 13 mois après avoir offert une prolongation de contrat de trois saisons et 22 millions au vétéran demi de sûreté.

L’équipe a d’autres options à cette position. Les Panthers ont prolongé le contrat de Tre Boston, mardi. Ils ont aussi conclu une entente avec Juston Burris, plus tôt cette semaine.

Reid a disputé 29 matchs avec les Panthers lors des deux dernières saisons, réussissant 201 plaqués, cinq sacs et une interception.

Deux autres anciens Patriots chez les Lions

Les Lions de Detroit ont consenti un contrat de deux saisons et huit millions au plaqueur Danny Shelton.

Shelton a disputé 14 matchs avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2019, réussissant trois sacs et provoquant un échappé. Il s’agissait de sa cinquième campagne dans la NFL, une deuxième chez les Patriots.

Le demi de sûreté Duron Harmon prendrait aussi la direction de Detroit à la suite d’un échange avec les Patriots, selon une personne au courant de la transaction.

L’entraîneur-chef des Lions, Matt Patricia, était coordonnateur défensif chez les Patriots avant d’accepter un poste chez les Lions.

Fowler fait sauter la banque

Le secondeur extérieur Dante Fowler a signé un contrat de trois saisons et 48 millions avec les Falcons d’Atlanta, après avoir connu sa meilleure saison en carrière en 2019 avec les Rams de Los Angeles.

Fowler a réussi 11,5 sacs l’automne dernier.

À Atlanta, il retrouvera l’entraîneur Dan Quinn, qui l’a dirigé en 2012 en tant que coordonnateur défensif des Gaiters de l’Université de la Floride.

Irvin revient chez les Seahawks

Les Seahawks de Seattle ont rapatrié leur ancien choix de premier tour Bruce Irvin afin d’améliorer leur pression sur les quarts adverses.

La saison dernière, sa seule avec les Panthers de la Caroline, Irvin a réussi 8,5 sacs en seulement 13 rencontres, ce qui l’aurait classé premier à ce chapitre chez les Seahawks.

Sélectionné par les Seahawks en 2012, Irvin a aussi joué pour les Raiders d’Oakland et les Falcons d’Atlanta après avoir quitté les Seahawks au terme de la saison 2015.