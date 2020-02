(Edmonton) Les Eskimos d’Edmonton de la Ligue canadienne de football ont décidé de conserver leur nom.

La Presse canadienne

Le club a indiqué qu’après des consultations menées auprès des populations inuites, il n’avait pas été permis de déterminer qu’un changement de nom est ce qui est souhaité par celles-ci.

Le nom de l’équipe était devenu sujet de préoccupation pour l’Organisation nationale des Inuits. Son président, Natan Obed, avait déclaré à l’époque que le peuple inuit n’était pas une mascotte.

Au cours de la dernière année, des dirigeants des Eskimos ont rencontré des leaders inuits et des gens d’Iqaluit, au Nunavut, et d’Inuvik, Yellowknife et Tuktoyaktuk, dans les Territoires-du-Nord-Ouest. L’équipe a aussi commandé un sondage téléphonique auprès de la population inuite.

Les recherches du club lui ont permis de déterminer qu’une petite majorité de Canadiens trouvaient le nom Eskimos acceptable.