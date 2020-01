(Miami) Ils ont l’attitude, le style et beaucoup, beaucoup d’attrapés.

Dennis Waszak fils

Associated Press

Travis Kelce, des Chiefs de Kansas City, et George Kittle, des 49ers de San Francisco, sont des ailiers rapprochés très volubiles cette année à l’approche du Super Bowl, et ils font partie des joueurs les plus divertissants dans la NFL — ils ressemblent à l’ex-ailier rapproché étoile Rob Gronkowski et pourraient avoir leur mot à dire sur l’issue de la rencontre qui aura lieu dimanche soir.

« J’adore la vie, mon gars, a confié Kelce, le sourire accroché aux lèvres. Et j’aime bien m’amuser en même temps. »

Ces commentaires sont émis par un joueur dont les danses — divertissantes, rigolotes, ridicules, hilarantes, ou tout ça en même temps — pour célébrer un touché deviennent instantanément des vidéos virales, dès qu’il atteint la zone payante.

Kelce, un joueur de six pieds, cinq pouces et 260 livres, est l’un des joueurs les plus divertissants du football professionnel et il se retrouve maintenant sur la plus grande tribune au monde — alors que des milliards de téléspectateurs seront accrochés à leur téléviseur dimanche.

« Chaque fois qu’il atteint la zone des buts, je lui demande : "Comment imagines-tu ces danses, mon gars ? Comment fais-tu pour trouver toutes ces idées ?" », a évoqué le bloqueur des Chiefs Eric Fisher, qui a écopé d’une amende de 14 037 $US pour avoir versé deux bières sur sa tête pour célébrer un touché des Chiefs en match éliminatoire de sections contre les Texans de Houston.

« Je ne sais pas, honnêtement, a ajouté Fisher. Je crois que ses danses après les touchés sont uniques et qu’elles marqueront l’histoire de la ligue. »

Kelce fait également du bon boulot pour marquer l’histoire en tant que joueur.

Il domine la NFL pour le nombre de saisons de 1000 verges ou plus de gains par la passe pour un ailier rapproché avec quatre, et ce n’est pas terminé. Kelce est l’une des cibles favorites du quart étoile Patrick Mahomes, et il est en voie de devenir l’un des ailiers rapprochés les plus complets de la NFL.

« Kelce est une bête, a carrément dit l’ailier espacé des Chiefs Tyreek Hill. Il est spécial. Je n’ai jamais vu un gars de sa taille être aussi agile, ni avoir autant d’attitude. Il est de toute évidence l’un de nos meneurs. »

Les 49ers peuvent en dire autant de Kittle, qui a été élu sur la première équipe d’étoiles cette saison. L’ailier rapproché, qui en est à sa troisième saison dans la NFL, a capté 85 passes ou plus pour 1000 verges de gains lors des deux dernières campagnes.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS L'ailier rapproché des 49ers de San Francisco, George Kittle, a été élu sur la première équipe d’étoiles cette saison.

Kittle est un autre joueur divertissant, qui adopte la plupart du temps les codes des lutteurs professionnels. Après tout, son surnom est "Stone Cold Kittle"— en référence à "Stone Cold" Steve Austin.

Il imite même les gestes de "Pentagon fils", un lutteur mexicain, pour souligner un premier jeu. Il effectue des cercles avec son pouce et son index pour former un "0", puis il plie son poignet afin que ses autres doigts forment un "M", en référence au célèbre slogan de "Pentagon fils" : « Cero miedo », ce qui signifie « Sans peur ».

« Nous sommes tous différents, mais il est unique et on le voit facilement sur le terrain, a admis l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. Il n’offre jamais de demi-mesure. C’est pourquoi il aura probablement une carrière dans la WWE après celle-ci. »

De plus, les deux ailiers rapprochés ont plusieurs facettes à leur jeu. Ils effectuent de nombreux blocs afin de faciliter le jeu au sol de leur équipe respective, notamment.

Ils ne se gêneront pas non plus pour plaquer des joueurs défensifs, le sourire aux lèvres. Avant, bien sûr, d’effectuer quelques pas de danse.

« Nous sommes deux gars très positifs, a résumé Kelce, tout sourire. Nous adorons jouer au football et, en même temps, nous adorons la vie. »