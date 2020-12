(Landover) Dwayne Haskins a commis trois revirements et l’Équipe de football de Washington a raté une occasion de gagner le titre de la section Est de l’Association Nationale en s’inclinant 20-13 contre les Panthers de la Caroline, dimanche.

Associated Press

Haskins a complété 14 de ses 28 passes, échappant le ballon une fois en plus d’être victime de deux interceptions. Il a amorcé la rencontre même s’il n’a pas respecté les protocoles de COVID-19, la semaine dernière, entraînant une amende de 40 000 $ US.

Alors que la formation de Washington tirait de l’arrière par 14 points au début du quatrième quart, l’entraîneur-chef Ron Rivera a remplacé Haskins par Taylor Heinicke. À ses premières passes dans un match depuis 2018, Heinicke a réussi 12 de ses 19 tentatives pour des gains de 137 verges et il a lancé une passe de touché à J. D. McKissic.

Pendant ce temps, la défensive de Washington a alloué deux touchés aux Panthers et 202 verges totales dans la première demie seulement.

Plus tôt dimanche, les Ravens de Baltimore ont battu les Giants de New York et tous les regards étaient rivés sur l’Équipe de football de Washington (6-9), qui devra maintenant vaincre les Eagles de Philadelphie la semaine prochaine.

Les Panthers (5-10) ont mis fin à une séquence de trois revers. Teddy Bridgewater a obtenu 197 verges aériennes, mais la défensive et les unités spéciales ont été opportunistes.

Sans les services de Christian McCaffrey, Curtis Samuel a capté cinq passes pour des gains de 106 verges et il a été le meilleur porteur de ballon des Panthers, récoltant 52 verges en sept courses.

Eagles 17 –Cowboys 37

Andy Dalton a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 377 verges, guidant les Cowboys de Dallas vers une victoire de 37-17 contre les Eagles de Philadelphie.

Les Cowboys (6-9) ont gagné un troisième match de suite et ont toujours la possibilité de remporter la section Est de l’Association Nationale en raison d’une défaite de l’Équipe de football de Washington.

Les Cowboys peuvent s’emparer du titre en battant les Giants de New York et si Washington s’incline contre les Eagles de Philadelphie, lors de la dernière semaine de la saison. Les Giants (5-10) peuvent l’obtenir en battant les Cowboys et si Washington perd.

Les Eagles (4-10-1) menaient 14-3 au premier quart après un touché de 81 verges de DeSean Jackson et ils auraient eu le contrôle de leur destinée.

La troupe de Philadelphie n’a toutefois pas été en mesure de maintenir le rythme, accordant des points aux Cowboys pendant cinq possessions consécutives. Les champions en titre de la section Est sont donc éliminés en vertu d’un sixième revers en sept matchs.

Dalton a complété 22 de ses 30 passes, surpassant la marque des 300 verges pour une première fois depuis qu’il a remplacé le quart Dak Prescott. Il a lancé deux passes de touché à Michael Gallup et une autre à CeeDee Lamb.