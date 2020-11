NFL

Deux équipes dans une classe à part ?

Lors de la rencontre virtuelle organisée par la Fondation de l’Hôpital général de Montréal en début de semaine, Laurent Duvernay-Tardif a estimé que les deux meilleures équipes de la NFL étaient la sienne, les Chiefs de Kansas City, et les Steelers de Pittsburgh. Et c’est une opinion qui est partagée par de plus en plus de gens.