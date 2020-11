(Inglewood) Keenan Allen a établi un record d’équipe grâce à 16 réceptions et les Chargers de Los Angeles ont tenu le coup pour battre les Jets de New York 34-28, dimanche.

Associated Press

Cette excellente journée a permis à Allen d’égaler Antonio Brown comme receveur le plus rapide à atteindre le plateau des 600 réceptions. Les deux joueurs ont atteint cette marque à leur 96e partie en carrière.

Il s’agissait également du sixième match de 13 réceptions ou plus pour Allen, le plus haut total pour un joueur de la NFL.

Allen a amassé 145 verges par la passe, dont 13 sur un touché au troisième quart pour procurer une avance de 31-13 aux Chargers (3-7). Les Jets (0-10) se sont approchés à 34-28 au quatrième quart, mais ils n’ont pas converti un quatrième essai avec une minute à écouler.

Les Chargers ont mis fin à une séquence de trois revers tandis que les Jets connaissent le pire début de saison de leur histoire.

Le quart des Chargers Justin Herbert a complété 37 de ses 49 passes pour des gains de 366 verges. Il a lancé trois passes de touché. Il est devenu le cinquième quart de l’histoire à lancer 20 passes de touché en neuf matchs ou moins.

Dolphins 13 –Broncos 20

Justin Simmons a intercepté une passe de Ryan Fitzpatrick dans la zone des buts avec 63 secondes à écouler et les Broncos de Denver sont venus à bout des Dolphins de Miami par la marque de 20-13.

Les Broncos (4-6) ont non seulement empêché Tua Tagovailoa de devenir la deuxième recrue au cours des 40 dernières années à gagner ses quatre premiers départs, mais ils ont réussi six quarts à ses dépens et ils l’ont forcé à quitter la rencontre au quatrième quart.

Bien que les Dolphins (6-4) n’aient pas annoncé la blessure à Tagovailoa qu’avant la fin du match, le jeune quart boitait lorsqu’il a été victime de son dernier sac.

Fitzpatrick est entré dans la rencontre alors que les Dolphins tiraient de l’arrière par 10 points. Il a guidé son équipe vers un placement.

Les Dolphins, qui avaient gagné leurs cinq dernières sorties, ont eu l’occasion de créer l’égalité, mais ils ont commis un revirement à la ligne d’une verge des Broncos.

Fitzpatrick a réussi 12 de ses 18 passes pour des gains aériens de 117 verges. Simmons a cependant intercepté sa dernière passe pour sceller l’issue du match.

Cowboys 31 –Vikings 28

Andy Dalton est revenu au jeu et il a lancé trois passes de touché, guidant les Cowboys de Dallas vers un gain de 31-28 contre les Vikings du Minnesota.

Dalton, qui avait raté les deux dernières parties, a rejoint Dalton Schultz dans la zone des buts pour le touché victorieux alors qu’il restait 1 : 37 à écouler au match. Les Cowboys (3-7) ont stoppé leur séquence de quatre revers.

Dalton a complété 22 de ses 32 passes pour des gains de 203 verges et il a aussi été victime d’une interception. Dalton a orchestré une série offensive de 11 jeux et de 66 verges dans les dernières minutes de l’affrontement et il a notamment rejoint Amari Cooper lors d’un quatrième essai.

Kris Boyd a presque intercepté la première passe dirigée vers Schultz lors d’un premier essai et les buts, mais Dalton a repéré son demi-inséré deux jeux plus tard pour le majeur.

Les Vikings (4-6) ont vu leur séquence de trois victoires s’arrêter. Kirk Cousins a réussi 22 de ses 30 passes pour des gains de 314 verges et trois touchés.

Packers 31 Colts 34 (Prol.)

Rodrigo Blankenship a réussi un botté de précision de 39 verges avec 7 : 10 à écouler en prolongation et les Colts d’Indianapolis ont défait les Packers de Green Bay 34-31.

À son 234e départ consécutif, le quart Philip Rivers a complété 24 de ses 35 passes pour des gains de 288 verges et trois touchés. Il a été victime d’une interception.

Jonathan Taylor a effectué 22 courses et totalisé 90 verges.

Lors de ce match spectaculaire, les Packers (7-3) ont marqué des points dans les dix dernières secondes de chacune des demies.

De leur côté, les Colts (7-3) ont effacé un recul de 28-14 après la première demie mais ont été incapables de mettre fin à la rencontre lors de leur dernière séquence en temps réglementaire à cause de cinq punitions pour avoir retenu.

Aaron Rodgers a pleinement profité de cette deuxième chance, complétant une passe de 47 verges à Marquez Valdes-Scantling, jusqu’à la ligne de 47 verges des Colts.

Sept jeux plus tard, Mason Crosby a égalé le score grâce à un placement de 26 verges, avec trois secondes au cadran.

Les Packers ont gagné le tirage au sort avant la prolongation, mais sur le deuxième jeu de la série offensive, Valdes-Scantling a perdu le ballon après avoir été frappé par Julian Blackmon.

DeForest Buckner a récupéré le ballon et quatre jeux plus tard, Blankenship mettait fin au duel.

Dans la défaite, Rodgers a réussi 27 passes en 38 tentatives pour un total de 311 verges et trois touchés. Comme Rivers, il a été victime d’une interception.

Davante Adams et Aaron Jones ont marqué des touchés pour les Packers, qui ont été limités à 18 jeux lors des 33 dernières minutes du match.