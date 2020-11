NFL

Une première moitié marquée par le jeu offensif

Les équipes de la NFL ont marqué 25,3 points par match en moyenne au cours des neuf premières semaines d’activités, un sommet dans l’histoire à ce stade de la saison. Après neuf semaines en 2018, les équipes avaient inscrit une moyenne de 24 points par rencontre. Le jeu offensif n’a jamais pris plus de place et ça se reflète dans les courses aux honneurs individuels, alors qu’il y a plus de candidats de choix dans les catégories offensives que dans les catégories défensives.