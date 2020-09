(Cleveland) Baker Mayfield a lancé deux passes de touché, Nick Chubb a récolté 124 verges de gains au sol et a marqué deux majeurs, aidant les Browns de Cleveland à vaincre les Bengals de Cincinnati 35-30, jeudi, lors du 100e anniversaire de la NFL.

Tom Withers

Associated Press

Mayfield a rejoint Odell Beckham fils sur un jeu de 43 verges pour un majeur en première demie et les Browns ont offert une première victoire à leur entraîneur Kevin Stefanski — faisant oublier la dégelée de 38-6 subie face aux Ravens de Baltimore le week-end dernier.

« Nous ne voulons pas nous laisser emporter par la vague, a dit Stefanski. Nous regardons ni derrière, ni devant. »

Les choses se sont beaucoup mieux déroulées pour les Browns (1-1) face aux Bengals (0-2) et au premier choix du dernier repêchage Joe Borrow.

« Ce n’est pas amusant de perdre, a dit Burrow. C’est peut-être la première fois que je perds deux fois de suite. Ce n’est pas très agréable. […] La défaite est inacceptable pour moi. »

Burrow a malgré tout rendu les choses intéressantes avec trois passes de touché. Sa troisième passe payante — sur neuf verges à Tyler Boyd avec 43 secondes à écouler — permettait aux Bengals de s’approcher à cinq points des Browns. Cependant, les Browns ont recouvré le botté court et égrainé les dernières secondes au cadran.

Mayfield avait promis de lancer le ballon vers Beckham tôt dans le match, après qu’il eut été limité à trois attrapés et 22 verges de gains face aux Ravens. Cette fois, Beckham a capté quatre passes pour 74 verges de gains.

Mayfield a complété 16 de ses 23 passes pour 219 verges de gains. Il a été victime d’une interception.

Chubb et Kareem Hunt ont bien appuyé leur quart. Hunt a attrapé une passe de touché et a aussi atteint la zone des buts sur une course pour les Browns. Il a récolté 86 verges de gains au sol.

« Nous comptons sur deux porteurs de ballon talentueux, a dit Stefanski. Nous voulons trouver un moyen d’exploiter les qualités des deux joueurs. »

Burrow a été 37-en-61 pour 316 verges de gains. Il a été victime de trois sacs et a été malchanceux quand il a tenté d’appeler un temps d’arrêt au moment où son centre lui envoyait le ballon.

« L’engouement autour de Joe est justifié, a dit Mayfield. Son équipe l’adore. Ses coéquipiers veulent le suivre sur le terrain et il les mène. »

La présence de 6000 spectateurs avait été permise par les autorités de l’État de l’Ohio, malgré la pandémie de la COVID-19. La capacité maximale du FirstEnergy Stadium de Cleveland est de 68 000 spectateurs.

La NFL a été fondée le 17 septembre 1920 à la suite d’un accord conclu lors d’une réunion à Canton, en Ohio.