L’arrivée de Philip Rivers à Indianapolis pourrait changer la donne, mais après leur impressionnant parcours lors des éliminatoires de janvier dernier, les Titans doivent être considérés comme les favoris pour remporter le titre de la division Sud de l’Américaine. Voici la cinquième de nos huit analyses au seuil de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold

La Presse

Titans du Tennesse : prouver que 2019 n’était pas une anomalie

PHOTO GEORGE WALKER IV, USA TODAY SPORTS Le porteur de ballon Derrick Henry (22) à l’entraînement

Les Titans ont surpassé toutes les attentes à la deuxième saison de Mike Vrabel. Ils ont d’abord éliminé Tom Brady et les Patriots au premier tour, puis ont surpris Lamar Jackson et les Ravens à Baltimore. Ils se sont finalement inclinés devant les Chiefs en finale de conférence.

Ce succès a valu de nouveaux contrats au quart-arrière Ryan Tannehill (118 millions pour quatre ans) et au phénoménal Derrick Henry (50 millions pour quatre ans). Vrabel et les Titans ont ainsi parié que 2019 n’était que le début de l’apogée des deux jeunes vétérans.

Tannehill a relancé sa carrière avec les Titans après huit années marquées par l’inconstance à Miami. L’éclosion de l’ancien premier choix a mené au départ de Marcus Mariota, qui évolue maintenant avec les Raiders.

Il n’y a toutefois aucun doute que le succès offensif des Titans passe par Henry, l’un des joueurs les plus dominants de la NFL. En incluant les rencontres éliminatoires, Henry a obtenu un minimum de 149 verges au sol dans six de ses neuf derniers matchs la saison dernière.

Le bloqueur Isaiah Wilson a été choisi au premier tour du repêchage afin d’améliorer une ligne offensive qui a manqué de constance au cours des dernières années. Taylor Lewan et Rodger Saffold forment un côté gauche généralement solide, mais le reste du quintette connaît sa part de difficultés.

L’ailier espacé A. J. Brown a excellé à sa première saison dans le circuit et est rapidement devenu le premier receveur du club. La qualité de ses tracés de passe est remarquable chez un si jeune joueur et Brown est très imposant, avec ses 6 pi 1 po et 225 lb. Corey Davis, Adam Humphries et l’ailier rapproché Jonnu Smith seront les autres principales cibles de Tannehill.

Le rendement de la défense dépendra beaucoup de la progression de trois anciens premiers choix, soit l’ailier défensif Jeffery Simmons, le secondeur intérieur Rashaan Evans et le demi de coin Adoree’ Jackson. Ces trois joueurs devront devenir des piliers de l’unité, dont le meilleur élément reste le demi de sûreté Kevin Byard.

Embauché à titre de joueur autonome, Vic Beasley fils tentera de redevenir un chasseur de quarts de premier plan après avoir grandement déçu chez les Falcons. Le demi de coin Malcolm Butler est un autre joueur à la croisée des chemins.

Le prochain objectif des Titans sera de prouver que leur belle campagne de 2019 n’était pas une anomalie et qu’ils feront partie de la crème de l’Américaine pour plusieurs années. Un titre de division serait un pas dans cette direction, les Titans s’étant classés pour les éliminatoires à titre de meilleurs deuxièmes l’année dernière.

Colts d’Indianapolis : de bonnes conditions pour Rivers

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière Philip Rivers

Après 16 saisons avec les Chargers, Philip Rivers sera maintenant le quart-arrière des Colts. Et Indianapolis pourrait s’avérer l’endroit tout désigné pour Rivers.

Les Colts peuvent offrir deux choses qui seront fort utiles au passeur de 38 ans : un entraîneur-chef qui sait comment gagner et une ligne offensive qui est probablement la meilleure du circuit en protection de passe.

Même s’il était quart réserviste à cette époque, Frank Reich a orchestré deux des plus grands retours de l’histoire du football américain avec les Bills et les Terrapins de l’Université Maryland dans la NCAA. Il était également le coordonnateur offensif des Eagles lorsqu’ils ont vaincu les Patriots au Super Bowl il y a trois ans. Rivers pourra certainement bénéficier de la présence de Reich dans la dernière ligne droite de sa carrière.

Grâce à la présence de joueurs de grande qualité comme Quenton Nelson, Braden Smith, Ryan Kelly et Anthony Castonzo, Rivers n’aura jamais été aussi bien protégé par sa ligne. Il a toujours été essentiel que Rivers puisse profiter d’une bonne protection pour avoir du succès.

T. Y. Hilton, Parris Campbell et la recrue Michael Pittman fils seront les trois principaux receveurs et les Colts possèdent un groupe de demis offensifs adéquat, avec Marlon Mack, Nyheim Hines et le choix de deuxième tour d’avril dernier, Jonathan Taylor.

Indianapolis espère avoir trouvé le pilier de sa défense en DeForest Buckner. L’organisation a cédé son premier choix de 2020 aux 49ers afin de mettre la main sur le joueur de ligne défensive.

Darius Leonard et le demi de sûreté Malik Hooker sont respectivement les meilleurs éléments du groupe de secondeurs et de la tertiaire. La clé pour les Colts en défense pourrait très bien être le rendement des demis de coin Rock Ya-Sin et Xavier Rhodes, qui cherchera à rebondir après une désastreuse dernière saison au Minnesota.

Texans de Houston : une direction sous pression

PHOTO BRETT COOMER, ASSOCIATED PRESS L’incontournable J.J. Watt

L’entraîneur-chef et directeur général Bill O’Brien s’est fait crucifier pour l’échange qui a envoyé DeAndre Hopkins en Arizona. Une transaction motivée par une dispute contractuelle — Hopkins et les Cardinals ne se sont d’ailleurs toujours pas entendus au sujet d’une prolongation.

O’Brien a tenté de remplacer Hopkins en faisant l’acquisition de Brandin Cooks des Rams de Los Angeles. Cooks se situe quelque part entre un premier et un deuxième receveur, alors que Hopkins est peut-être le meilleur ailier espacé du circuit. Les deux joueurs ne sont pas du même calibre.

À la suite de l’acquisition de David Johnson dans la transaction avec les Cards, on peut présumer que l’attaque des Texans reposera davantage sur son jeu au sol que par le passé. Cela dit, le quart-arrière Deshaun Watson demeure la pièce maîtresse de l’attaque, de même que de l’équipe en entier.

Watson sera entouré de receveurs rapides avec Cooks, Will Fuller et Kenny Stills, alors que le vétéran Randall Cobb ajoutera une menace dans les zones intermédiaires. Reste toutefois à voir si Watson aura le temps nécessaire derrière sa pochette pour profiter de la vitesse de ses ailiers espacés.

La ligne offensive n’est plus dans le même piteux état qu’il y a un an ou deux. Elle ne peut tout de même pas être considérée comme une force malgré l’acquisition à grand prix du bloqueur à gauche Laremy Tunsil (deux choix de premier tour) et de la présence du centre Nick Martin, l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue.

J. J. Watt disputera la 10e saison d’une carrière marquée par trois titres de joueur défensif par excellence, mais également par les nombreuses blessures qu’il a subies. Watt est actuellement la seule valeur sûre sur la première ligne de la défense des Texans.

Watt et Whitney Mercilus sont les deux principaux chasseurs de quarts du club, mais ce sont les secondeurs intérieurs Zach Cunningham et Benardrick McKinney qui représentent la force de la défense.

Le demi de sûreté Justin Reid connaît un bon début de carrière et les Texans ont multiplié les embauches afin de renflouer leur groupe de demis de coin depuis 18 mois. Bradley Roby et Gareon Conley devraient normalement être les deux partants en début de saison.

La pression exercée sur les passeurs adverses n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années. C’est ce qui explique en partie que la défense ait terminé au dernier rang de l’Américaine contre la passe en 2019.

O’Brien a pris plusieurs décisions curieuses depuis que les fonctions de DG ont été ajoutées à son poste d’entraîneur-chef, et son équipe n’a jamais bien fait en janvier. Il est donc l’un des entraîneurs-chefs avec le plus de pression sur les épaules à l’aube de cette nouvelle saison.

Jaguars de Jacksonville : une saison de dernières chances

PHOTO DOUGLAS DEFELICE, USA TODAY SPORTS Gardner Minshew II

L’expérience Nick Foles n’aura duré qu’une seule saison à Jacksonville. Les Jaguars ont échangé l’ancien joueur par excellence du Super Bowl aux Bears.

À sa deuxième saison, Gardner Minshew le second aura donc tout le plancher afin de prouver qu’il peut être la solution à long terme. S’il n’y parvient pas, les Jaguars opteront sûrement pour un quart-arrière avec leur premier choix le printemps prochain.

La tâche de Minshew ne sera pas si simple. Son groupe de receveurs sera l’un des plus verts de la NFL. D.J. Chark fils, Dede Westbrook et la recrue Laviska Shenault fils devraient occuper les trois premiers échelons chez les ailiers espacés. Les Jaguars ont pris un risque calculé en donnant une chance à l’ailier rapproché Tyler Eifert, dont la carrière ne tient plus qu’à un fil en raison de ses nombreuses blessures.

Des rumeurs de divorce entre les Jaguars et le porteur de ballon Leonard Fournette circulaient depuis plus d’un an, et elles étaient fondées. L’équipe a libéré son ancien premier choix, lundi matin. Il n’est pas clair qui le remplacera. Ryquell Armstead a terminé au deuxième rang chez les demis offensifs de l’équipe avec une anémique récolte de 108 verges au sol en 2019.

La ligne offensive a été construite au repêchage, alors que tous les partants à l’exception du garde Andrew Norwell ont été des choix de l’organisation. L’unité s’améliore constamment et représente l’une des rares forces de l’équipe.

Il ne reste presque plus aucun joueur de l’unité défensive qui brillait en 2017 à l’exception du secondeur Myles Jack. Mécontent à Jacksonville, l’ailier défensif Yannick Ngakoue a été échangé aux Vikings au cours du week-end.

Les Jaguars ont cependant repêché les joueurs de ligne défensive Taven Bryan et Josh Allen avec leurs premiers choix de 2018 et 2019. En contrepartie, la tertiaire est très inexpérimentée et risque de se faire exploiter à souhait en 2020.

L’ère Doug Marrone semble tirer à sa fin. L’entraîneur-chef devra vraisemblablement sauver son poste avec une bonne saison en 2020, mais n’a pas les chevaux pour le faire. On pourrait même croire que les Jaguars se positionnent du mieux qu’ils le peuvent afin d’avoir le premier choix du repêchage en avril.

Les probabilités sont donc fortes que les Jaguars auront un nouvel entraîneur-chef et un nouveau quart-arrière en septembre 2021, et ce dernier pourrait être Trevor Lawrence.