Les Carabins de l’Unversité de Montréal contre le Rouge et Or de l’Université Laval, le 9 novembre 2019 en finale de la Coupe Dunsmore.

Toutes les équipes de football au Québec pourront reprendre leurs activités cet automne, y compris celles du circuit universitaire, a appris La Presse.

Alexandre Pratt

La Presse

Plusieurs restrictions seront imposées. Les joueurs sur les lignes de côté devront tous garder deux mètres de distance entre eux. Les spectateurs ne seront pas admis sur la surface de jeu. Pas de rencontres avec les capitaines avant la partie ni de poignée de main après le match. Comme le protocole de Football Québec respecte toutes les directives du gouvernement, il n’a pas à recevoir une approbation supplémentaire de la Direction de santé publique du Québec.

Ceci pave la voie pour la reprise des activités du circuit universitaire.

Les universités ont jusqu’au 31 août pour annoncer leurs intentions pour la prochaine saison. Selon nos informations, l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval seront de retour. On ne connaît pas encore la position de Bishop, Concordia et de l’Université de Montréal. Le retour de McGill n’est pas acquis, indiquent plusieurs sources au courant des discussions.

« Il n’est pas dit que tous les établissements embarqueront, a convenu Gustave Roël, PDG du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Par exemple, il est possible qu’il y ait du football universitaire, mais pas de collégial. » Une rencontre avec les directions sportives des cégeps aura lieu la semaine prochaine.

Le RSEQ vise une rentrée à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre. Ça dépendra du nombre d’établissements inscrits. Pour le moment, le gouvernement permet les déplacements entre les régions, souligne M. Roël. Le Rouge et Or de l’Université Laval et le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke pourraient donc affronter les clubs de la région de Montréal. Conformément aux directives de la santé publique, le nombre de personnes présentes dans un stade ne pourra pas dépasser 250 personnes.

Dans le réseau civil, qui représente environ 40 % des inscriptions au Québec, la saison pourrait commencer plus tôt. Peut-être dès le début septembre, croit le DG de Football Québec, Mathieu Joyal, qui se réjouit du retour du football. « C’est une bonne nouvelle pour tous nos joueurs. Notre équipe a travaillé très fort sur le protocole de retour au jeu. »

Autres sports étudiants

Si la reprise du football est autorisée dans le réseau scolaire, ce n’est pas le cas de tous les autres sports.

Le RSEQ arrime ses décisions sur les protocoles des fédérations et des établissements d’enseignement. Des décisions pour les saisons de basketball et de volleyball seront prises au cours des prochaines semaines. Au hockey, pour respecter la distanciation physique sur le banc des joueurs, les formations sont présentement limitées à 10 joueurs et un gardien chez les moins de 16 ans, et à 8 joueurs et un gardien chez les plus de 17 ans. C’est la phase 5 du plan de Hockey Québec. Les matchs entre les écoles secondaires, cégeps et universités reprendront officiellement lors de la phase 6.