PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Pederson, affirme qu’il se sent bien et ne présente aucun symptôme après avoir été diagnostiqué positif au coronavirus.

Rob Maaddi

Associated Press

Pederson est en quarantaine à la maison à l’écart des membres de sa famille et prévoit diriger l’équipe virtuellement tandis que son adjoint Duce Staley assume l’encadrement au camp d’entraînement.

« Je sais que ce virus affecte les gens différemment et je suis respectueux et conscient de cela, a confié Pederson lors d’une vidéoconférence, lundi. Je me sens bien. Le niveau d’énergie est élevé. Je n’ai vraiment aucun symptôme. Je suis très chanceux. »

Pederson, âgé de 52 ans, entame sa cinquième saison en tant qu’entraîneur-chef des Eagles. Il a guidé l’équipe à trois présences d’affilée en éliminatoires et à la première victoire de la concession au Super Bowl à l’issue de la saison 2017.

« Je pense que l’une des choses que j’ai apprises pendant la saison morte, c’est que je peux encore diriger l’équipe virtuellement, a poursuivi Pederson. Je viens de terminer un tas de réunions avec les joueurs. Duce assume mon rôle dans les activités quotidiennes sur place. Nous nous parlons tous les matins. »

Pederson n’a pas voulu dire comment il avait contracté le virus.

« Je suis à l’aise et convaincu que les protocoles (de sécurité) que nous avons mis en place sont dans le meilleur intérêt de l’équipe et de tous ceux qui accèdent à nos installations, a-t-il dit. C’est toujours un environnement très sécuritaire. »

Pederson reste également confiant que la NFL jouera cette saison. La ligue a annulé le calendrier des matchs préparatoires et les joueurs vont être beaucoup testés.

« Ma confiance n’a pas du tout changé. Je suis extrêmement optimiste. J’ai l’impression que nous allons jouer. Je suis convaincu que nous allons jouer. »

Les Eagles ont placé les noms des joueurs de ligne offensive Lane Johnson et Jordan Mailata et du secondeur Nathan Gerry sur la liste de réserve/COVID-19 la semaine dernière. Cette liste est destinée aux joueurs dont le diagnostic est positif ou qui ont été exposés à quelqu’un qui a contracté le virus. Johnson a plus tard précisé qu’il avait été contrôlé positif.

Le receveur Marquise Goodwin a choisi de ne pas jouer cette saison en raison de préoccupations familiales.

Selon les protocoles de la NFL, Pederson peut revenir au centre d’entraînement de l’équipe après une période de 10 jours après son premier test positif s’il reste asymptomatique, ou après au moins cinq jours s’il a des tests négatifs consécutifs à au moins 24 heures d’intervalle pendant cette période de cinq jours.

Pederson est le deuxième entraîneur-chef de la NFL connu à avoir reçu un diagnostic positif. Sean Payton des Saints de la Nouvelle-Orléans a dit avoir contracté le coronavirus en mars.