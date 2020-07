Une personne bien au fait de la situation a révélé que les Giants de New York seraient sur le point de libérer le botteur Aldrick Rosas.

Tom Canavan

Associated Press

La source a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que les Giants n’ont pas encore annoncé leur décision. Quelques rapports confirment toutefois que le botteur de 25 ans, sélectionné au Pro Bowl en 2018, ne reviendrait pas avec l’équipe.

Rosas a été arrêté à la mi-juin après avoir été impliqué dans un délit de fuite à Chico, en Californie. Il a été accusé de trois méfaits.

Le rapport de police a indiqué que son véhicule utilitaire sport ne s’était pas arrêté à une lumière rouge et qu’il est entré en contact avec une camionnette. Rosas a quitté la scène à pied, mais il a ensuite été arrêté par la police. Il a été accusé de délit de fuite et de conduite avec un permis suspendu.

Rosas a signé un contrat de 3,2 millions US pour la saison 2020.

Les Giants doivent se rapporter au camp mardi. L’équipe se soumettra à des tests de dépistage de COVID-19 et prendra part à des entraînements de conditionnement physique. Aucune pratique n’est prévue pendant au moins deux semaines.

Rosas était le botteur des Giants depuis 2017. Il a participé au Pro Bowl en 2018 après avoir réussi 32 de ses 33 tentatives de placement. Il a éprouvé des difficultés la saison dernière, ne réussissant que 12 de ses 17 essais.

On ne connaît toujours pas les intentions des Giants concernant le demi de coin DeAndre Baker, le troisième de leurs trois choix de première ronde en 2019. Baker a été arrêté en mai sur des accusations de vol à main armée impliquant le vol présumé de plus de 12 000 $ en argent et de plusieurs montres de luxe lors d’une fête. Il a plaidé innocent.