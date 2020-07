PHOTO MICHAEL OWEN BAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NFL a informé les équipes que les camps d’entraînement s’amorceront à temps.

Rob Maaddi

Associated Press

Troy Vincent, le vice-président exécutif des opérations football de la NFL, a envoyé une note aux directeurs généraux et aux entraîneurs, samedi, les informant que les recrues devaient se rapporter au camp mardi, que les quarts et les joueurs blessés devaient y être jeudi et que tous les autres joueurs devaient arriver d’ici le 28 juillet.

La ligue et l’Association des joueurs de la NFL discutent toujours des tests de dépistage de la COVID-19 et des autres protocoles de santé et de sécurité. Lors d’une conférence téléphonique de 90 minutes avec les médias, vendredi, les dirigeants de l’association ont soulevé plusieurs inquiétudes à ce sujet.

Cependant, sous les termes de la convention collective actuelle, la NFL a le droit d’imposer ces dates.