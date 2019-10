(Nouvelle-Orléans) Drew Brees a lancé trois passes de touché et pour des gains de 373 verges à son premier match en plus de cinq semaines et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont défait les Cardinals de l’Arizona 31-9, dimanche.

Brett Martel

Associated Press

À quelques exceptions près, Brees a été précis dans ses passes et il a semblé calme quand sa pochette s’effondrait. Le vétéran a complété 34 de ses 43 passes à son retour au jeu après avoir subi une intervention chirurgicale au pouce droit.

Brees a été victime d’une interception, par Patrick Peterson, mais il a ensuite orchestré trois séquences offensives qui ont mené à un touché. Il a lancé une passe de touché à Latavius Murray, Taysom Hill et Michael Thomas.

Le quart recrue des Cardinals Kyler Murray a réussi 19 de ses 33 passes pour des gains de 220 verges. La troupe de l’Arizona n’a jamais atteint la zone des buts et elle a été limitée à 40 verges au sol.

Alors que le quart remplaçant Teddy Bridgewater s’est brillamment amené en relève à Brees en gagnant ses cinq départs, l’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, a fait savoir qu’il allait redonner le poste de numéro à Brees dès qu’il se sentait prêt.

Brees a dirigé quatre séries offensives en première demie au cours desquelles les Saints ont menacé de marquer. Une d’entre elles s’est conclue par un placement raté et une passe de touché a été annulée en raison d’une pénalité alors que les dernières secondes du deuxième quart s’écoulaient.

Les Saints menaient 10-6 à la demie, mais Brees a rejoint Murray et Hill dans la zone des buts pour accentuer l’avance des siens. Sa passe de touché de neuf verges à Thomas a sonné le glas des Cardinals.

Les Saints étaient privés des services du porteur de ballon vedette Alvin Kamara, blessé à la cheville et au genou. En relève, Murray a porté le ballon 21 fois pour des gains de 102 verges et il a capté neuf passes pour un total de 55 verges.