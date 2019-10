La liste de joueurs blessés continue de s’allonger chez les Alouettes. L’équipe de Khari Jones a perdu trois autres joueurs lors de sa victoire de samedi contre les Stampeders de Calgary, dont le bloqueur à gauche Tony Washington, qui ratera le reste de la saison.

Miguel Bujold

La Presse

« Tony a été opéré à la jambe avec succès récemment et sa saison est terminée », a confirmé Jones, hier.

Washington aurait subi une fracture d’un tibia. Puisque Washington était l’un des vétérans et l’un des meilleurs éléments d’une ligne offensive qui joue de mieux en mieux, il va sans dire qu’il s’agit d’une lourde perte pour les Alouettes.

Normalement bloqueur à droite, Chris Schleuger a remplacé Washington lorsqu’il s’est blessé, samedi, tandis que Landon Rice a pris la place de Schleuger. Jones est satisfait de la façon dont les deux joueurs ont joué contre Calgary, mais n’a pas voulu s’avancer quant à la composition de son alignement pour la rencontre de samedi à Winnipeg. La recrue Kennedy Estelle a également pris des répétitions comme bloqueur, hier.

« On verra de quelle façon la situation progressera cette semaine. Mais on a plusieurs options et c’est une bonne chose pour nous », a indiqué Jones.

Absent lors des deux dernières parties en raison d’une blessure à un bras, le garde Sean Jamieson s’est quant à lui entraîné avec les partants de l’attaque, hier, et devrait reprendre sa place dans la formation contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Retour d’Ackie

Le demi de coin Ryan Carter et le secondeur Tevin Floyd ont également été incapables de terminer la rencontre face aux Stampeders. Les nouvelles sont plus encourageantes dans le cas de Carter, blessé à un ischiojambier.

« Il ratera au minimum quelques semaines, mais on espère qu’il pourra faire un retour au jeu avant la fin de la saison », a dit Jones.

La saison de Floyd est probablement terminée. Il aurait subi une déchirure à un ligament croisé antérieur d’un genou, selon Jones.

Heureusement pour les Alouettes, Chris Ackie fera un retour au jeu, samedi, lui qui a raté les quatre derniers matchs des siens. Il avait été remplacé par Floyd.

« Le plan était que je revienne au jeu lors du match à Winnipeg avant même que Tevin se blesse. Je me suis entraîné légèrement au cours des dernières semaines, mais on ne voulait prendre aucun risque en précipitant mon retour au jeu. Je me sentais très bien sur le terrain aujourd’hui », a commenté Ackie.

Il y avait trois autres absents, hier : le receveur DeVier Posey (virus), le porteur de ballon Jeremiah Johnson (raison personnelle) et le demi de coin Tommie Campbell (raison personnelle). Jones s’attend cependant à ce que les trois joueurs soient présents à l’entraînement d’aujourd’hui.

Slowik continue d’impressionner

Il a beaucoup été question de la belle performance de la défense des Alouettes en deuxième demie contre Calgary, hier. Aux yeux de Jones, l’unité a joué son meilleur football de la saison au retour de la mi-temps.

« Je pense effectivement que ç’a été sa meilleure performance, notamment en raison de toutes les verges qu’elle avait accordées en première demie. C’est assez impressionnant qu’elle ait pu blanchir les Stampeders en deuxième demie. Personne n’aurait prédit ça. »

« L’intensité de nos joueurs a augmenté au fur et à mesure que le match progressait et on a choisi des jeux plus [offensifs] » en deuxième demie, a expliqué le coordonnateur Bob Slowik.

« L’une des choses qu’on peut dire à propos de notre défense, c’est qu’elle n’abandonne jamais. Elle se bat toujours jusqu’à la toute dernière seconde des matchs », a décrit Slowik.

« C’est une unité qui est très fière et qui a beaucoup de cœur et une bonne partie du mérite revient à coach Slowik et à ses adjoints, car ils ont apporté de très bons ajustements à la mi-temps », a noté Jones.

« C’est la preuve que les méthodes d’enseignement de Bob fonctionnent très bien. C’est très agréable de travailler avec lui, il s’y connaît et c’est quelqu’un de très humble, qui ne recherche pas l’attention. Je pense que les joueurs respectent ça beaucoup. »

Prochain match : Alouettes c. Blue Bombers, samedi (16 h), à Winnipeg