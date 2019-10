Première victoire de Kyler Murray et des Cardinals

(Cincinnati) Le quart recrue Kyler Murray a inscrit un touché au sol, Zane Gonzalez a réussi un placement de 31 verges lors du dernier jeu du match et les Cardinals de l’Arizona ont procuré un premier gain à l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury en l’emportant 26-23 contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.

Joe Kay

Associated Press

Dans ce duel opposant deux équipes n’ayant toujours pas connu la victoire cette saison, les Cardinals (1-3-1) ont été légèrement supérieurs.

Murray, qui a gagné le trophée Heisman au terme de la dernière saison universitaire, a parcouru six verges pour obtenir le premier touché de la partie des Cardinals. Andy Dalton a lancé deux passes de touché pour permettre aux Bengals de créer l’égalité 23-23 avec deux minutes à écouler.

C’est à ce moment que Murray a pris les choses en mains.

Le quart des Cardinals a complété une passe de touché de 24 verges à David Johnson et il a effectué une course de 24 verges pour mettre la table pour le quatrième placement du match de Gonzalez. Murray a amassé 93 verges au sol et 253 verges par la voie des airs, sans lancer une interception.

L’entraîneur-chef des Bengals (0-5), Zac Taylor, devra attendre une semaine de plus avant de savourer sa première victoire dans la NFL. Son équipe a amorcé sa saison avec une fiche de 0-5 pour une première fois depuis 2008.

Chase Edmonds a donné les devants 23-9 aux Cardinals grâce à une course de 37 verges, à mi-chemin au quatrième quart. La formation de l’Arizona a récolté 266 verges au sol, un sommet pour eux cette saison.