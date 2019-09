(Philadelphie) L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Pederson, a annulé l’entraînement de mercredi en raison du trop grand nombre de blessures à affliger son club.

Rob Maaddi

Associated Press

Les receveurs DeSean Jackson et Alshon Jeffery, l’ailier rapproché Dallas Goedert, le demi à l’attaque Corey Clement ainsi que le plaqueur Tim Jernigan ont tous été blessés dans la défaite de 24-20 subie aux mains des Falcons d’Atlanta. Aucun de ces joueurs n’aurait pu prendre part à un entraînement complet. Pederson a plutôt convié ses ouailles à un entraînement marché.

Le quart Carson Wentz a quant à lui été solidement touché à la poitrine et on s’est plus tard assuré qu’il ne souffre pas d’une commotion cérébrale, mais Pederson a dit qu’il a subi avec succès tous les tests.

REUTERS Carson Wentz est freiné dans son élan lors du match de dimanche.

Jackson et Jeffery n’ont joué que quelques jeux contre les Falcons avant d’être relégués aux lignes de côté. Jackson souffre d’une élongation à l’aine et Jeffery, au mollet. Goedert a raté la rencontre en raison d’une blessure au mollet. Clement s’est blessé à l’épaule sur un retour de botté. Jernigan s’est fracturé le pied et s’absentera pour un certain temps.

Les Eagles (1-1) accueillent les Lions de Detroit (1-0-1) cette semaine.