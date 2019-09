Eli Manning est relégué au rôle de réserviste et l'ère Daniel Jones est sur le point de commencer chez les Giants de New York.

L'entraîneur Pat Shurmur a révélé, mardi, que le sixième choix au repêchage de la NFL devient le quart partant des Giants, au détriment du joueur par excellence du Super Bowl à deux reprises.

Cette décision survient moins de 24 heures après que Shurmur ait refusé de confirmer que Manning demeurerait le quart partant après un début de saison difficile où l'équipe a subi deux défaites d'affilée. C'est la sixième fois en sept ans que les Giants amorcent la saison avec une fiche de 0-2.

Manning, âgé de 38 ans, est le quart partant des Giants depuis qu'il a remplacé Kurt Warner après neuf matchs à la saison 2004, l'année où il a été échangé aux Giants par les Chargers de San Diego, qui en avaient fait le premier choix.

Manning a guidé les Giants à la conquête du Super Bowl en 2007 et 2011, battant Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à chaque fois.

« Eli et moi avons parlé ce matin, a expliqué Shurmur. Je lui ai dit que nous apportions un changement et que nous allions faire appel à Daniel comme partant. J'ai aussi parlé à Daniel. Eli était visiblement déçu, comme on peut s'y attendre, mais il a ajouté qu'il agirait comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire en bon coéquipier, et qu'il continue à se préparer à aider cette équipe à gagner. Daniel comprend le défi à relever et il sera prêt à jouer dimanche. »

Manning a complété 56 de ses 89 passes pour des gains de 556 verges, deux touchés et deux interceptions pour un coefficient d'efficacité de 78,7. Mais les Giants n'ont inscrit que quatre touchés, malgré une moyenne de 420 verges.

Shurmur avait précisé lundi qu'il répondrait à toutes les questions cette semaine et que son objectif était de remporter le prochain match.

Jones a réussi 29 de ses 34 passes pour des gains de 416 verges, deux touchés et aucune interception en matchs préparatoires. Son coefficient de 137,2 était le meilleur des quarts de la ligue.