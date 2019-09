PHOTO ROGER STEINMAN, ASSOCIATED PRESS

Les Cowboys de Dallas auraient consenti un contrat de six ans d’une valeur de 90 millions US à Ezekiel Elliott, ce qui en ferait le demi offensif le mieux rémunéré de la NFL et qui mettrait un terme à sa grève qui s’est poursuivie pendant tout le calendrier préparatoire, a révélé une source au fait des négociations.

Schuyler Dixon

Associated Press

Les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente mercredi, quelques heures seulement avant le premier entraînement complet de l’équipe texane en prévision de son premier match de la saison dimanche contre les Giants de New York. Cette personne a discuté avec l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque l’entente n’a toujours pas été confirmée. Elliott, qui doit encore écouler deux saisons à son pacte actuel, est assuré d’empocher au moins 50 millions.

La crise entre les Cowboys et le détenteur de deux titres de demi offensif par excellence de la NFL est survenue alors que la formation du Texas venait de signer une première victoire en matchs éliminatoires depuis l’arrivée d’Elliott et du quart Dak Prescott. Ils ont remporté deux titres de la section Est de l’Association nationale en trois saisons ensemble.

Prescott et l’ailier espacé Amari Cooper sont eux aussi à la recherche d’ententes à long terme avec les Cowboys, alors qu’ils écoulent la dernière année de leur contrat de recrue.