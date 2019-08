LCF: on ne s'en fait pas avec les quarts blessés

Six quarts ont été blessés au fil des sept premières semaines de la saison, et certains de leurs remplaçants ont aussi joint les rangs des éclopés. Les joueurs et les entraîneurs n'appuient pas sur le bouton panique, par contre.

« C'est comme ça cette année. Je pense que ça va et vient, estime l'entraîneur-chef des Eskimos d'Edmonton, Jason Maas, qui a également passé 11 ans dans la LCF en tant que quart.

« Je ne saurais vraiment pas l'expliquer. Chaque blessure est différente, aussi. Peut-être qu'on devrait se pencher sur la question après la campagne, mais pour le moment, c'est dur d'avancer quoi que ce soit. »

Les quarts blessés incluent Masoli, Zach Collaros (commotion cérébrale), Bo Levi Mitchell (muscle pectoral déchiré), Dominique Davis (jambe inférieure), James Franklin (ischio-jambier) et Antonio Pipkin (jambe inférieure).