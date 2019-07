Alouettes: l'après-Reed ne s'est pas fait attendre

« Ils m'ont dit qu'ils l'aimaient bien, Félix, et qu'ils étaient contents de le retrouver », raconte Sasha Ghavami.

Au bout du fil, le directeur général adjoint, Joe Mack, et l'entraîneur-chef, Khari Jones, indiquaient à l'agent de joueurs qu'ils aimeraient rapatrier son client Félix Faubert-Lussier.

« J'étais au chalet quand j'ai reçu un texto me demandant de revenir à Montréal. Je n'ai pas hésité une seconde. »

En plus du Québécois, les Alouettes ont réintégré à leur alignement le joueur de ligne défensive Fabion Foote, libéré lui aussi au début de la semaine dernière. L'équipe a par le fait même annoncé hier s'être séparée du receveur Stephen Adekolu, que l'ancien DG avait préféré à Faubert-Lussier.

« Ça s'était bien passé au camp d'entraînement, j'évaluais que j'étais dans les premiers à ma position. C'est la première fois que je me faisais couper chez les professionnels. Ça frappe », a ajouté l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval, qui assure toutefois s'être « présenté au travail avec le sourire » hier.

En marge des mouvements de personnel sur le terrain, les Alouettes ont aussi coupé les ponts avec deux de leurs employés de l'entourage de Kavis Reed. Il s'agit de son adjointe administrative Maria Bidas ainsi que du directeur du personnel professionnel, Charles Raizenne. Refusant de commenter ces départs, le club a tenu à préciser que M. Raizenne avait remis sa démission.

Rappelons que les Alouettes ont annoncé dimanche avoir congédié Kavis Reed après avoir découvert des « éléments de nature administrative » qui ont fait dire au président du club, Patrick Boivin, qu'il était « impossible et impensable » de garder le directeur général en poste.

Le Réseau des sports a fait état d'un stratagème frauduleux pour contourner le plafond salarial, ce que n'ont jamais nié les Alouettes ou la Ligue canadienne de football (LCF), propriétaire de l'équipe depuis quelques semaines.

« Les derniers à le savoir »

Si la haute direction du club a entretenu le mystère sur les raisons du renvoi de Kavis Reed, il ne fallait pas compter sur les joueurs pour en révéler davantage.

Le joueur de ligne offensive Kristian Matte a affirmé à La Presse qu'aucun membre du personnel ne l'avait appelé au cours de la fin de semaine dernière pour faire un suivi sur cette affaire, et que les joueurs ne s'étaient réunis qu'hier matin pour en discuter avec leur entraîneur-chef. Khari Jones aurait préféré honorer les deux journées de congé de ses hommes, dimanche et lundi.

« Je l'ai su par les médias : la plupart du temps, nous [les joueurs] sommes les derniers à savoir les choses », a dit Matte, vétéran de 10 saisons avec les Alouettes.

« Moi, dans mon contrat, c'est écrit que je suis un joueur de football, alors je viens ici pour jouer au football, peu importe ce qui arrive autour », a-t-il ajouté sans sarcasme.

De fait, à l'instar de Matte, les joueurs qui se sont adressés aux médias n'ont fait que répéter qu'ils ne savaient rien et qu'ils ne voulaient pas formuler de commentaires.