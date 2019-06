Alouettes: une chance en or pour Vernon Adams

« J'aurais aimé ravoir mes trois dernières passes dans ce match. On doit retourner au tableau, apprendre de ses erreurs et s'améliorer », a commenté Adams.

Adams n'a jamais aussi bien joué qu'au cours du dernier mois dans la LCF. Sa prise de décisions est plus rapide et il joue avec plus d'assurance. Lorsque l'attaque a produit depuis le début du camp, c'est généralement lui qui la dirigeait.

« Je ne veux pas regarder aussi loin en avant. Je me concentre sur le match de cette semaine et on réévaluera la situation la semaine prochaine », a répondu l'entraîneur-chef au terme d'un entraînement sous la pluie battante, hier.

« Brandon apporte de l'expérience. Il a déjà été un partant dans cette ligue et c'est une valeur ajoutée. Il a joué davantage que nos autres quarts. Il assimile bien notre attaque et c'est bon de savoir qu'on a un autre quart qui pourrait jouer au besoin. »

« On aspire tous à être partant. Personne ne veut être réserviste. On verra bien si c'est ce qui se produira. Je vais jouer au meilleur de mes habiletés en prenant ce que la défense me donnera et en évitant les interceptions. »

« Je suis heureux d'être de retour. Je vais demeurer sur la côte Est, à une distance raisonnable de ma famille [Mississauga], et c'est un endroit qui m'est familier. Quelques autres équipes m'ont témoigné de l'intérêt, mais j'ai choisi celle où je pensais obtenir la meilleure occasion pour moi. »

Lorsqu'Adams a su que les Alouettes voulaient réembaucher Bridge, il a tenté de convaincre son ami d'accepter leur offre.

« Brandon m'a envoyé un message trois jours avant son embauche pour me dire que les Alouettes l'avaient contacté. Je lui ai répondu de s'amener à Montréal et de revenir là où tout avait commencé pour nous dans la LCF. »

« On a joué ensemble ici et en Saskatchewan, alors on a une très belle amitié. On est toujours demeuré en contact et on communique ensemble à longueur d'année. Il est l'un de mes bons amis dans la ligue. »

Le contenu canadien mis à l'épreuve

Au cours des dernières saisons, les Alouettes ont particulièrement été éprouvés par les blessures à deux endroits : au poste de quart et chez les joueurs canadiens. Avec la blessure de Pipkin et celles du maraudeur Taylor Loffler (genou) et de Bo Lokombo (côtes), ça s'est poursuivi lors de leur premier match en 2019.

« C'est toujours très difficile de perdre deux Canadiens qui sont des joueurs d'impact comme eux. On espère que la durée de leur absence ne sera pas trop longue », a dit Jones au sujet des blessures de Loffler et de Lokombo.

C'est le Canadien Ty Cranston qui remplacera Loffler, tandis que Glenn Love prendra la place de Lokombo. Puisque Love est un Américain, les Alouettes utiliseront quatre joueurs de ligne offensive canadiens plutôt que trois comme ce fut le cas à Edmonton, vendredi soir. Le bloqueur Chris Schleuger sera donc laissé de côté au profit de Tyler Johnstone ou de Spencer Wilson.

Un nouvel entraîneur adjoint

Une semaine après l'embauche de Robert Gordon comme responsable des receveurs, un autre ancien ailier espacé de la LCF s'est joint au personnel d'entraîneurs des Alouettes, hier. Il s'agit de Marquay McDaniel, qui occupera un poste d'adjoint en attaque.

McDaniel a joué trois saisons avec les Tiger-Cats de Hamilton et six avec les Stampeders de Calgary. Il a remporté la Coupe Grey en 2014 dans l'uniforme des Stampeders. Il a également participé au camp d'entraînement des Stampeders à titre d'entraîneur invité en 2018.

Prochain match : Alouettes c. Tiger-Cats, vendredi (19 h 30) à Hamilton