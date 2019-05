Repêchage de la LCF: les Alouettes se tournent vers l'attaque

Après avoir dû attendre jusqu'au 13e rang, puisqu'ils ne comptaient aucune sélection au premier tour, les Alouettes ont réclamé le receveur de passes Kaion Julien-Grant, des X-Men de l'Université St. Francis Xavier. Classé neuvième selon la Centrale de recrutement, l'athlète torontois de six pieds deux pouces et 208 livres a capté 49 passes en huit matchs pour des gains de 638 verges et cinq touchés l'année dernière.

Grâce à un choix territorial qui leur était réservé avant d'entamer la troisième ronde - le 19e du repêchage - les Alouettes ont sélectionné le joueur de ligne à l'attaque Samuel Thomassin du Rouge et Or de l'Université Laval. Thomassin, qui mesure six pieds six pouces et pèse 330 livres, occupait le 12e échelon selon la Centrale de recrutement de la LCF.

Deux rangs plus tard, la formation montréalaise est allée dans la même direction, réclamant Zach Wilkinson, un autre joueur de ligne offensive. Originaire de Vancouver, Wilkinson a joué avec l'Université de Northern Colorado et occupait le quatrième rang du plus récent classement de la Centrale de recrutement, alors qu'il pointait au 17e échelon lors du classement hivernal, dévoilé en décembre.

En quatrième ronde, les Alouettes ont ajouté Chris Osei-Kusi, un receveur de passes de l'Université Queens.

Au 16e rang, les Alouettes one jeté leur dévolu sur le joueur de ligne défensive Nathan Anderson, un Torontois qui a porté les couleurs de l'Université du Missouri l'an dernier. En cinquième ronde, ils ont réclamé le joueur de ligne défensive Michael Sanelli de l'Université Concordia.

Betts part troisième

Même s'il occupait le premier rang du classement de la Centrale, Mathieu Betts, du Rouge et Or, n'a pas été le premier joueur réclamé. L'honneur est allé à Shane Richards, un joueur de ligne à l'attaque, choisi par les Argonauts de Toronto.