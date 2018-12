Carson Wentz ennuyé par une blessure au dos

Associated Press Philadelphie

L'entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Pederson, a indiqué que Wentz souffrait de raideurs et douleurs au dos et qu'il devra être examiné par un médecin. Son statut pour la rencontre des dimanches des Eagles (6-7) contre les Rams de Los Angeles (11-2) est incertain.

Le joueur par excellence du dernier Super Bowl, Nick Foles, amorcera la rencontre si Wentz n'est pas en mesure de jouer. Foles n'a pas joué un seul jeu depuis la semaine 2.

Wentz avait subi une déchirure ligamentaire du genou le 10 décembre 2017. Foles l'a remplacé pour le reste de la saison - et la conquête du Super Bowl -, ainsi que pour les deux premiers duels de 2018.

Jusqu'ici cette saison, Wentz a amassé 3074 verges aériennes et lancé 21 passes de touché contre sept interceptions. Son coefficient d'efficacité (102,2) et son pourcentage de passes complétées (69,6) sont actuellement les plus élevés de sa carrière.

La saison dernière, il a terminé au troisième rang du scrutin pour le titre de joueur par excellence.