Redskins: Alex Smith souffrirait de complications

Par voie de communiqué jeudi, l'équipe a dit qu'elle apprécie qu'on se préoccupe de la blessure de Smith qui s'est produite lors du match du 18 novembre contre les Texans de Houston et a précisé que le joueur âgé de 34 ans et sa famille gardent le moral. Un porte-parole des Redskins a refusé de préciser si Smith se trouve encore à l'hôpital, plus de deux semaines après être passé sous le bistouri pour réparer des fractures du tibia et du péroné de la jambe droite.

L'entraîneur-chef Jay Gruden a déclaré le 19 novembre qu'il s'attendait à une récupération complète de Smith d'ici six à huit mois. Le réseau NFL Network et la station radiophonique de Washington 106,7 ont rapporté jeudi que Smith était affaibli par une infection à la jambe droite et qu'il recevait des soins de spécialistes.