Bears: Mitchell Trubisky blessé à l'épaule

Associated Press Lake Forest

L'entraîneur Matt Nagy des Bears a précisé que cette blessure pourrait empêcher Trubisky de s'entraîner mardi et l'équipe n'a pas d'entraînement au programme, mercredi. La blessure n'est pas considérée sérieuse, mais elle pourrait le tenir à l'écart du match contre les Lions.

Trubisky s'est blessé au quatrième quart du match de dimanche contre les Vikings du Minnesota lorsqu'il a glissé au sol. Il a été frappé à l'épaule gauche par le demi de sureté Harrison Smith et il est tombé de tout son poids sur son épaule droite.

Chase Daniel est le substitut de Trubisky, et il n'a pas lancé une passe en saison régulière depuis 2016. Il n'a pas tenté plus de deux passes en une saison depuis son séjour avec les Chiefs de Kansas City en 2014.

Daniel, âgé de 32 ans, a un palmarès de 1-1 comme partant dans la NFL et il a complété 51 de ses 78 passes pour des gains de 480 verges et un touché. Il a aussi été victime d'une interception. Il a également joué avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Chiefs et les Eagles de Philadelphie.