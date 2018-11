Trois joueurs des Alouettes sélectionnés parmi les étoiles

Trois joueurs de l'unité défensive des Alouettes de Montréal ont été élus au sein de l'équipe d'étoiles de l'Association Est de la Ligue canadienne de football, dominée par le Rouge et Noir d'Ottawa, qui a vu 11 de ses porte-couleurs récompensés.

Ainsi, l'ailier défensif John Bowman, le maraudeur Branden Dozier, ainsi que le secondeur Henoc Muamba ont été inscrits sur cette formation. Il s'agit d'une huitième sélection pour Bowman; d'une deuxième pour Muamba et d'une première pour Dozier.

Muamba a été nommé joueur par excellence, joueur défensif par excellence et joueur canadien par excellence de l'équipe il y a quelques jours.

Le Rouge et Noir, premier dans l'Est, a notamment monopolisé les trois places au sein des unités spéciales avec son botteur de précision Lewis Ward, le botteur de dégagements Richie Leone, et le spécialiste des retours de bottés Diontae Spencer.

Dans l'Ouest, les Lions de la Colombie-Britannique et les Blue Bombers de Winnipeg mènent le bal avec sept sélections.

Les Eskimos d'Edmonton sont l'équipe la moins représentée au sein des étoiles du circuit avec deux sélections seulement.