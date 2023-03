L’équipe Primeau Vélo Racing est la plus grande équipe cycliste entièrement féminine au Canada et la seule équipe détenant une licence UCI au Québec.

Le lancement officiel de l’équipe Primeau Vélo Racing a eu lieu lundi. Celle-ci est composée de neuf athlètes seniors de moins de 23 ans provenant d’un bout à l’autre du Canada.

Cinq Québécoises en font partie : Iris Gabelier de Verchères, Jazmine Lavergne de Gatineau, Coralie Levesque de Boucherville ainsi que Camille et Pénélope Primeau de Rosemère. Les autres cyclistes sont Elizabeth Gin, Lilly Ujfalusi et Isla Walker de la Colombie-Britannique ainsi que Lucy Hempstead de l’Ontario.

« L’équipe est un réel tremplin vers le cyclisme de niveau international », soutient la directrice sportive, Christine Gillard.

« Étant très accessible, elle nous permet d’offrir des opportunités et de l’expérience à de jeunes athlètes féminines d’ici afin de les faire évoluer au sein du sport et leur montrer qu’elles peuvent aller encore plus loin. À ceci vient se greffer notre mission première : promouvoir un équilibre sain entre la pratique du vélo, les études, le travail, la famille et les amis. Il est primordial pour nous que nos athlètes puissent s’épanouir autant en cyclisme qu’à l’extérieur et qu’elles adoptent un mode de vie sain. »

Tant les athlètes que les membres de la direction sportive sont des femmes, ce qui est, selon Mme Gillard, « l’atout » principal de l’équipe. « C’est ce qui nous permet de développer un sentiment d’appartenance ainsi que le travail d’équipe », ajoute-t-elle.

La formation prendra part à 18 courses en 2023, dont sept aux États-Unis, et participera à des évènements de « plus haut niveau tel que le Tour de Colombie » à la fin de la saison.

L’équipe Primeau Vélo Racing compte aussi une équipe de développement qui comprend sept athlètes seniors et quatre juniors.