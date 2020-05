Cyclisme : la Vuelta 2020 partira du Pays Basque et restera en Espagne

(Madrid) Le Tour d’Espagne cycliste 2020 ne partira pas d’Utrecht aux Pays-Bas, mais bien d’Irún au Pays Basque, et sera réduit à 20 jours de course au lieu de 23, ont annoncé les organisateurs de la course ce mercredi soir via communiqué.