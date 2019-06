Hugo Houle participera au Tour de France

Hugo Houle a déjà participé au Giro ou à la Vuelta et a pédalé sur les routes des classiques les plus réputées du monde. Mais quand il se présente comme un coureur professionnel, au Québec, une question revient invariablement : « As-tu fait le Tour de France ? »

À l'évocation du Tour de France, les souvenirs se bousculent dans l'esprit de Houle. Cela débute par les matinées estivales de son enfance et de son adolescence à regarder l'épreuve à la télévision. « À ce moment-là, je n'aurais pas imaginé y participer et ce n'était pas nécessairement un objectif. Je n'ai pas eu le déclic de me dire : "Un jour, c'est sûr, je vais faire le Tour de France." Naturellement, j'ai franchi les étapes pour me rendre là. »

« Je suis quelqu'un de positif et j'étais surtout content d'avoir fait mon chemin jusqu'à la sélection finale. Je savais que j'avais encore de belles années devant moi et que ce n'était qu'une question de temps. »

« Je suis vraiment motivé à me surpasser puisque je sais que nous avons un leader qui peut gagner. Jakob est l'un des meilleurs au monde. Mon travail est d'être à 100 % du temps à ses côtés pour le protéger, le placer si nécessaire et m'assurer qu'il soit dans les meilleures dispositions.

« L'absence de Froome va avoir un impact sur la course, c'est certain. Avec Froome et Geraint Thomas, Ineos [le nouveau nom de Sky] avait deux bons coureurs qui pouvaient mettre de la pression au niveau des stratégies. Ineos va rester ce qu'elle est avec Thomas qui va être prêt et [Egan] Bernal qui a montré sa force au Tour de Suisse. »

Dans les Alpes

D'ici au début du tour à Bruxelles, le 6 juillet, Houle devait faire une reconnaissance des grosses étapes de montagne, dans les Alpes, avant de s'accorder quelques jours de repos. Il dit avoir hâte de vivre le départ en Belgique, un pays passionné de cyclisme, puis de découvrir l'ambiance du Tour au sein d'une équipe particulièrement soudée et solide.

Astana a remporté 28 victoires depuis le début de la saison et devrait tirer son épingle du jeu avec un parcours qui va faire la part belle aux grimpeurs. Le Tour 2019 comporte sept étapes de montagne, dont cinq arrivées en altitude.

« Il va falloir arriver dans la dernière semaine avec une bonne fraîcheur. La grosse différence va se faire là, a jugé Houle. Dans le Tour, on sait qu'il faut éviter les pièges dans les premiers jours. Il y a toujours des chutes et du stress parce que tout le monde veut être devant. L'objectif est d'économiser le maximum d'énergie pour les moments clés qui vont arriver avec la montagne. Il y a la Planche des Belles Filles [Vosges] dès la sixième étape, alors on va rapidement voir les coureurs qui sont forts. »