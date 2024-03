Carlos Sainz (au centre), Charles Leclerc (à gauche) et Lando Norris

(Melbourne) Le pilote de l’écurie Ferrari Carlos Sainz a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Australie, dimanche, deux semaines seulement après avoir raté la course précédente en Arabie saoudite en raison d’une appendicectomie d’urgence.

Stewart Bell Associated Press

Sainz a mis fin à la séquence de deux victoires de l’écurie Red Bull, alors qu’il a profité d’un abandon hâtif de Max Verstappen pour grimper sur la plus haute marche du podium.

Sainz, qui a amorcé la course sur la première ligne en compagnie de Verstappen, a gardé sa position au premier tour, mais il a dépassé le Néerlandais au deuxième. L’Espagnol a ensuite maintenu le rythme quand son rival a dû abandonner en raison d’un problème mécanique, deux tours plus tard.

Verstappen avait triomphé à Bahreïn et en Arabie saoudite pour amorcer la saison. Il connaissait une séquence de neuf gains consécutifs.

PHOTO SCOTT BARBOUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen retourne au garage après que de la fumée se soit échappée de sa voiture.

Sainz a conclu la course devant son coéquipier Charles Leclerc pour le premier doublé de Ferrari depuis le Grand Prix de Bahreïn en 2022. Lando Norris, de McLaren, a complété le podium à Albert Park.

L’Australien Oscar Piastri, le coéquipier de Norris, a pris la quatrième position.

Sainz, qui sera remplacé par Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, était emballé d’avoir obtenu la troisième victoire de sa carrière, contre toutes attentes, et sa première depuis le Grand Prix de Singapour, l’an dernier.

« Je me sentais vraiment bien sur la piste, a indiqué Sainz. Bien sûr, je me sentais un peu tendu, surtout physiquement. Ce n’était pas facile, mais j’ai eu la chance d’être plus ou moins seul, donc je pouvais simplement gérer mon rythme, gérer les pneus.

« La vie est parfois folle. Ce qui s’est passé en début d’année, puis le podium à Bahreïn, l’appendicectomie, le retour, la victoire. Ce sont des montagnes russes, mais j’ai adoré. »

Leclerc, qui est monté sur le podium pour une deuxième course consécutive, a été encouragé par le rythme de Ferrari et sa capacité à se battre pour rivaliser avec Red Bull.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Sainz au volant de sa Ferrari

« Nous savions que la position de tête et la victoire en course étaient possibles parce que nous avions une très bonne dégradation des pneus et un très bon rythme, a-t-il expliqué. C’est un signe très encourageant. Cependant, si vous regardez les trois premières courses, deux des trois premières, ils (Red Bull) ont eu le dessus, donc nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Norris a mentionné que ce n’était pas une surprise d’avoir pu signer son premier podium depuis le Brésil, l’année dernière.

« Je pense que notre rythme a été bon tout le week-end, a-t-il observé. Nous avons très bien mis les choses en place hier. Nous avons montré un bon rythme sur les longs relais et avec beaucoup de carburant vendredi, donc je n’aurais pas dit que nous n’avions aucune chance. »

La course s’est terminée sous la voiture de sécurité virtuelle. Sergio Perez, de Red Bull, a complété le top -5 alors que le Québécois Lance Stroll, à bord de sa Aston Martin, a enregistré la sixième position.

PHOTO JAIMI JOY, REUTERS Lance Stroll au volant de sa Aston Martin

Le coéquipier de Stroll, Fernando Alonso, avait initialement obtenu la sixième place sur la piste, mais il a glissé huitième parce que les officiels lui ont donné une pénalité de 20 secondes et une pénalité de trois points sur son permis pour conduite « potentiellement dangereuse » à l’endroit de George Russell.

Alonso a levé le pied de l’accélérateur un peu plus de 100 mètres plus tôt qu’il ne l’avait fait avant le sixième virage de la course. Russell, derrière lui, a perdu la maîtrise de sa voiture et il a été victime d’un accident à la sortie du virage.

Le coéquipier de Russell, Hamilton, n’a pas terminé la course non plus, à la suite d’un problème de moteur au 17e tour. Il s’agissait de la première fois depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2021 que les deux pilotes Mercedes ne complétaient pas l’épreuve.

L’avance de Verstappen au classement des pilotes a été réduite de 15 points à quatre, avec Leclerc à la deuxième place. Verstappen compte 51 points et Leclerc 47.