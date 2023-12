Gil de Ferran, vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 2003 et détenteur du record de vitesse sur circuit fermé en série CART, est mort vendredi alors qu’il courait avec son fils au Concourse Club en Floride, ont confirmé plusieurs de ses anciens collègues à l’Associated Press. Il avait 56 ans.

Jenna Fryer Associated Press

Un autre pilote brésilien, Tony Kanaan, a déclaré que de Ferran était avec son fils, Luke, sur le circuit privé d’Opa-Locka, en Floride, lorsqu’il s’est arrêté et a dit qu’il ne se sentait pas bien. Kanaan a déclaré que de Ferran avait apparemment souffert d’une crise cardiaque et qu’il n’avait pas pu être réanimé.

Lorsque de Ferran a remporté l’Indy 500 en 2003 pour Roger Penske, il s’agissait de la troisième victoire consécutive dans le « plus grand spectacle de la course automobile » pour Penske, qui a maintenant accumulé un record de 19 victoires dans la course emblématique du week-end du Memorial Day.

« Nous sommes terriblement attristés d’apprendre la perte tragique de Gil de Ferran. Nos pensées et nos prières vont à Angela, Anna, Luke et à toute la famille de Ferran », a déclaré Penske dans un communiqué. « Gil définissait la classe en tant que pilote et gentleman. En tant que champion d’IndyCar et vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, Gil a accompli tant de choses au cours de sa carrière.

« Il était aimé de tant de personnes et il était un grand ami de la famille de l’équipe Penske et de toute la communauté internationale du sport automobile. C’est une perte tragique et il nous manquera beaucoup. »

Kanaan s’est dit « dévasté » par la perte de l’icône brésilienne.