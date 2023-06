Vous n'avez pas suivi le Championnat de F1 dans ses moindres détails cette saison ? N'ayez crainte, on est là pour vous. Voici un résumé des sept Grand Prix qui ont eu lieu cette saison.

Grand Prix de Bahreïn PHOTO ARIEL SCHALIT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Max Verstappen célébrant sa victoire au Grand Prix de Bahreïn Ville Sakhir Nombre de tours 57 Longueur du tour 5,412 km 1er Max Verstappen (Red Bull) 2e Sergio Pérez (Red Bull) 3e Fernando Alonso (Aston Martin) Verstappen a dominé ce premier Grand Prix, mais ce n’est pas son nom qui était sur toutes les lèvres pendant et après la course. C’est celui de Fernando Alonso qui, à sa première course au volant d’une Aston Martin, a surpris tout le monde avec des dépassements de maître contre les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton. « Yes ! Bye-bye », a lancé l’Espagnol de 41 ans dans sa radio après avoir superbement doublé la Ferrari de Carlos Sainz fils. Lance Stroll a pris le 6e rang malgré ses importantes blessures aux poignets et à un orteil, encore à peine guéries. Lance Stroll Aston Martin 6e Lisez notre compte rendu de la course

Grand Prix d’Arabie saoudite PHOTO LUCA BRUNO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Pérez, vainqueur du Grand Prix d'Arabie saoudite Ville Jeddah Nombre de tours 50 Longueur du tour 6,174 km 1er Sergio Pérez (Red Bull) 2e Max Verstappen (Red Bull) 3e Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez a réussi à défendre la position de tête pour la première fois de sa carrière et a triomphé avec plus de cinq secondes d’avance sur Max Verstappen. Fernando Alonso, qui avait terminé la course en troisième place, s’est retrouvé hors du podium après qu’une deuxième pénalité lui eut été attribuée tardivement. Trois heures plus tard, cette deuxième pénalité a finalement été retirée et l’Espagnol a pu retrouver son podium, son 100e en carrière. Lance Stroll, malgré un départ encourageant, a reçu l’ordre « d’arrêter la voiture » au 16e tour ; problème mécanique. Lance Stroll Aston Martin Pas terminé Lisez notre compte rendu de la course

Grand Prix d’Australie PHOTO PAUL CROCK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen remporte à Melbourne sa deuxième victoire en trois Grands Prix. Ville Melbourne Nombre de tours 58 Longueur du tour 5,278 km 1er Max Verstappen (Red Bull) 2e Lewis Hamilton (Mercedes) 3e Fernando Alonso (Aston Martin) Que de péripéties, en Australie ! Entre les multiples incidents et les drapeaux rouges, dont un à quelques tours de la fin, seulement 12 pilotes ont terminé la course. Max Verstappen a réussi à maintenir sa place devant Lewis Hamilton, tandis que Fernando Alonso a vécu des « montagnes russes d’émotions » afin de décrocher son troisième podium consécutif. Charles Leclerc, qui a eu une collision au premier tour, et George Russell, dont la Mercedes a pris feu, sont de ceux qui ont dû se retirer en cours de route. Lance Stroll a profité du drapeau rouge en fin de course et d’une pénalité de cinq secondes à Carlos Sainz fils pour réussir son meilleur résultat depuis 2020. Lance Stroll Aston Martin 4e Lisez notre compte rendu de la course

Grand Prix d’Azerbaïdjan PHOTO NATALIA KOLESNIKOVA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Pérez, vainqueur du Grand Prix de Bakou, et Charles Leclerc, qui a pris le troisième rang de l'épreuve Ville Bakou Nombre de tours 51 Longueur du tour 6,003 km 1er Sergio Pérez (Red Bull) 2e Max Verstappen (Red Bull) 3e Charles Leclerc (Ferrari) Après avoir remporté la course sprint du samedi, Sergio Pérez s’est offert une deuxième victoire en quatre courses, solidifiant la mainmise de Red Bull chez les constructeurs. Le Mexicain a profité d’une voiture de sécurité au 11e tour pour devancer Max Verstappen et les deux Ferrari. Charles Leclerc, qui avait obtenu la position de tête pour la course sprint et la course principale, a été doublé par les deux Red Bull, mais a néanmoins réussi à obtenir son premier podium de la saison. Lance Stroll a éprouvé des difficultés à la relance, mais a obtenu le 7e rang derrière Carlos Sainz fils, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Lance Stroll Aston Martin 7e Lisez notre compte rendu de la course

Grand Prix de Miami PHOTO CHANDAN KHANNA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un autre doublé pour Red Bull alors que Max Verstappen (à droite) a remporté le Grand Prix de Miami et que son coéquipier Sergio Pérez (à gauche) a terminé au deuxième rang. Ville Miami Nombre de tours 57 Longueur du tour 5,412 km 1er Max Verstappen (Red Bull) 2e Sergio Pérez (Red Bull) 3e Fernando Alonso (Aston Martin) Parti 9e sur la grille, Max Verstappen a doublé, une à une, les huit voitures devant lui pour décrocher son troisième triomphe de la saison. Fernando Alonso a connu une course sans grande histoire pour traverser la ligne d’arrivée en troisième place… avec tout de même 26 secondes de retard sur Verstappen. Lance Stroll, qui partait 18e, n’a pu faire sa place dans les points et a dû se contenter d’une 12e place au terme d’un week-end difficile. Lance Stroll Aston Martin 12e Lisez notre compte rendu de la course

Grand Prix de Monaco PHOTO STEPHANE MAHE, ARCHIVES REUTERS Max Verstappen célèbre une deuxième victoire en carrière à Monaco. Ville Monaco Nombre de tours 78 Longueur du tour 3,337 km 1er Max Verstappen (Red Bull) 2e Fernando Alonso (Aston Martin) 3e Esteban Ocon (Alpine) Plusieurs pilotes ont éprouvé des ennuis en raison des fortes pluies dans le dernier quart de la course, mais Max Verstappen est demeuré calme et en contrôle pour l’emporter. Chez Aston Martin, Fernando Alonso a réussi son meilleur résultat de la saison, alors que Lance Stroll a été forcé à l’abandon en raison de problèmes de freinage. Quant à Esteban Ocon, parti 3e sur la grille, il a offert à Alpine un premier podium depuis 2021 ; le pilote français était extatique après la course. Lance Stroll Aston Martin Pas terminé Lisez notre compte rendu de la course