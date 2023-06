Survol de l’histoire du Grand Prix du Canada en quelques faits et chiffres marquants.

1961 : premier Grand Prix du Canada

1967 : premier Grand Prix du Canada dans le cadre de la F1

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Course au circuit Mont-Tremblant le 20 septembre 1970

Premiers lieux de compétition : Mosport, à Bowmanville, en Ontario, puis circuit Mont-Tremblant

1978 : premier GP au circuit Gilles-Villeneuve

Les 10 derniers gagnants PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Michael Schumacher 2022 : Max Verstappen (Red Bull)

2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 : Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 : Daniel Ricciardo (Red Bull)

2013 : Sebastian Vettel (Red Bull)

2012 : Lewis Hamilton (McLaren)

2011 : Jenson Button (McLaren)

7 : le plus grand nombre de victoires (Michael Schumacher et Lewis Hamilton, à égalité)

Podium de la dernière édition en 2022

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le pilote néerlandais Max Verstappen, gagnant du Grand Prix du Canada en 2022

Max Verstappen (position de tête) Carlos Sainz fils Lewis Hamilton

Faits et anecdotes

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sebastian Vettel dans le virage Senna en 2019

Le tour le plus rapide de l’histoire : 1 min 10,240 s (Sebastian Vettel, 2019, en qualifications)

2011 : cette édition du Grand Prix est la plus longue de l’histoire de la F1, pour une durée de 4 heures 4 minutes et 39 secondes. Elle a été interrompue durant deux heures en raison de la pluie forte.

14 : nombre de victoires de Ferrari au GP du Canada (comparativement à 13 pour McLaren)

3 : nombre d’anciens gagnants au Canada au départ de l’épreuve (Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso)

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Gilles Villeneuve en 1978

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Thierry Boutsen en 1989

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jean Alesi en 1995

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Lewis Hamilton en 2007

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Robert Kubica en 2008

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Ricciardo en 2014 1 /6











6 : nombre de pilotes de F1 qui ont gagné leur premier GP au Canada (Gilles Villeneuve en 1978, Robert Kubica en 2008, Daniel Ricciardo en 2014, Thierry Boutsen en 1989, Jean Alesi en 1995, Lewis Hamilton en 2007)

3 : nombre d’anciens champions du monde au départ (Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen)

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les frères Ralf et Michael Schumacher en 2001 au Grand Prix du Canada

1 et 2 : en 2001, Ralf Schumacher et Michael Schumacher ont réalisé le premier doublé fraternel de l’histoire de la F1. Ils ont récidivé deux années plus tard, mais en inversant les positions.

Vie sauvage : les employés de la Ville entourent le circuit de pièges à l’approche du GP, mais plusieurs pilotes ont vu leur course bouleversée par les marmottes, comme Alessandro Nannini, Ralf Schumacher, Anthony Davidson ou, plus récemment, Romain Grosjean.

14 : nombre de virages sur le circuit Gilles-Villeneuve, les plus célèbres étant le virage Senna (2), l’Épingle (10) et le Mur des champions (13)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE « Salut Gilles » en hommage à Gilles Villeneuve et « Salut Guy » en hommage à Guy Lafleur

Salut : on trouve sur la ligne de départ « Salut Gilles » en hommage à Gilles Villeneuve, et, depuis 2022, « Salut Guy » en hommage à une autre légende sportive québécoise qui s’est éteinte, Guy Lafleur.