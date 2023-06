Plus que quelques heures et Montréal vibrera au rythme de la Formule 1.

Plus que quelques heures et Montréal vibrera au rythme de la Formule 1. Si vous n’êtes pas du genre à vous lever en pleine nuit pour regarder une course, mais que vous souhaitez tout de même participer aux conversations sur le sujet, cet article est pour vous. Petit guide qui vous permettra de jaser de la course canadienne sans nécessairement vous proclamer expert…

Max Verstappen, impérial !

PHOTO LLUIS GENE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

« C’est fou à quel point Max Verstappen est dominant. Il a gagné cinq des sept premiers Grands Prix de la saison. Ce serait surprenant qu’il ne triomphe pas à Montréal, mettons ! »

Pendant sept ans, de 2014 à 2020, la Formule 1 a été dominée par Mercedes et son pilote vedette Lewis Hamilton. Cette époque est révolue ; le trône appartient actuellement à Max Verstappen et à l’écurie Red Bull. Verstappen, encore jeune à 25 ans, s’est développé à une vitesse stupéfiante depuis son entrée dans le circuit à l’âge de 17 ans. La saison dernière, le Néerlandais a remporté 15 (!) des 22 courses au calendrier, une nette et écrasante domination qui lui a permis de décrocher son deuxième championnat en deux ans. Même si la campagne actuelle n’en est encore qu’à ses balbutiements, Verstappen devrait, à moins d’un énorme revirement de situation, acquérir aisément son troisième triomphe consécutif cette année. À Montréal comme dans n’importe quelle autre course de la saison, le jeune athlète à la concentration inébranlable voudra encore finir loin devant tout le monde.

Fernando Alonso, la coqueluche

PHOTO JOSEP LAGO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Fernando Alonso

« À 41 ans, Fernando Alonso fait des petits miracles cette saison ! Aston Martin a bien fait de l’amener dans ses rangs. Montera-t-il sur le podium à Montréal ? »

Qu’y a-t-il de plus amusant que de voir un pilote chambouler le classement auquel tous s’attendaient ? Après deux saisons plutôt sobres chez Alpine, Fernando Alonso a accepté de se joindre à Aston Martin, qui a terminé les deux dernières saisons au 7e rang du championnat des constructeurs… Mais le pilote de 41 ans n’entendait pas à rire. Dès la première course, à Bahreïn, il a fini troisième derrière les deux Red Bull, au grand bonheur des amateurs. Avec ses surprenants cinq podiums jusqu’ici cette saison, dont une deuxième place, Alonso démontre à lui seul tout le progrès d’Aston Martin. Il occupe le troisième rang du classement des pilotes. L’Espagnol a connu son pire résultat de la saison, une septième place, à sa dernière course, mais a promis de rebondir sur le circuit Gilles-Villeneuve, où il n’a pas touché au podium depuis 2013.

Lance Stroll et le défi de la constance

PHOTO LISI NIESNER, ARCHIVES REUTERS Lance Stroll

« D’après vous, est-ce que Lance Stroll réussira à aller chercher quelques points pour sa course à la maison ? Il n’est pas très constant jusqu’ici cette saison. »

Si son coéquipier Fernando Alonso occupe le troisième rang du championnat, Lance Stroll se trouve cinq rangs derrière, en 8e place. Les 64 points qui séparent les coéquipiers constituent le plus grand écart entre deux pilotes d’une même écurie en ce moment.

Ce que ça veut dire, c’est que Stroll ne retire pas suffisamment de la voiture qu’il a entre les mains. Alors que son coéquipier réussit à accumuler les podiums, le natif de la Belle Province connaît une campagne en dents de scie ; on l’a vu finir 4e en Australie, mais 12e à Miami. En Arabie saoudite et à Monaco, il a été forcé à l’abandon. En Espagne, il y a deux semaines, il a pris le 6e rang et Alonso, le 7e.

Stroll a les capacités et le véhicule pour faire au moins un podium en 2023. Montréal serait un bon moment pour ça, non ?

Le style de Lewis Hamilton

PHOTO NACHO DOCE, ARCHIVES REUTERS Lewis Hamilton

« J’ai hâte de voir quelles tenues vestimentaires va adopter Lewis Hamilton pour ses arrivées sur le circuit ! »

Même si Lewis Hamilton n’est plus le roi incontesté sur la piste, ça ne l’empêche pas d’attirer tous les regards quand il arrive sur les différents circuits de la planète. À 38 ans, Hamilton est encore le pilote le plus stylé de la grille. Dans une entrevue accordée au New York Times, en 2016, il exprimait son amour pour les diamants : « On dit que les diamants sont les meilleurs amis d’une femme. Je suis en désaccord parce que ça peut être la même chose pour les hommes. Je suis sans doute le seul homme de mon sport qui porte des diamants. » Un compte Instagram, qui compte plus de 21 000 abonnés, s’amuse d’ailleurs à décortiquer chaque tenue d’Hamilton, de Grand Prix en Grand Prix. Que réservera le Britannique aux Montréalais ?