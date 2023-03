Si Max Verstappen a complètement dominé le premier Grand Prix de la saison, dimanche, ce n’est pas son nom qui était sur toutes les lèvres après la course.

Ce premier derby a été l’histoire de Fernando Alonso, qui s’est offert la troisième place derrière les deux Red Bull de Verstappen et Sergio Pérez.

PHOTO ARIEL SCHALIT, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Sergio Perez, Max Verstappen et Fernando Alonso ont célébré sur le podium.

À sa toute première course au volant d’une Aston Martin, l’Espagnol de 41 ans a offert un spectacle extraordinaire en y allant de dépassements de maître contre les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Au 46e tour de 57, alors que Charles Leclerc avait été forcé à l’abandon un peu plus tôt, Alonso a superbement doublé la Ferrari de Carlos Sainz fils pour la troisième place. Une leçon de pilotage.

« Yes ! Bye bye », a-t-il laissé entendre dans sa radio, faisant sourire bien des amateurs. « C’est une voiture amusante à conduire ! » a-t-il ajouté un peu plus tard.

Son coéquipier, Lance Stroll, s’est octroyé la 6e place derrière Hamilton et devant Russell. Il s’agit d’un résultat admirable pour le Québécois, considérant ses importantes blessures aux poignets et à un orteil qui sont encore à peine guéries.

Si l’équipe de Red Bull, habituée aux victoires, a célébré sobrement, c’était l’hystérie chez Aston Martin après la course. Il s’agit d’un premier podium depuis 2021 pour l’écurie britannique et d’un 99e en carrière pour Alonso.

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, REUTERS Fernando Alonso

« Je veux d’abord féliciter mon coéquipier Lance, a-t-il en premier lieu. Il a été opéré il y a 12 jours, et là il se battait avec tout le monde. C’est une journée incroyable pour l’équipe. »

« D’avoir la deuxième meilleure voiture sur la grille pour la première course est juste surréel », a-t-il ajouté avec le plus grand des sourires.

Dans le cas de Verstappen, il a repris exactement là où il avait laissé en 2022. Le double champion en titre n’a jamais même été menacé par qui que ce soit. Il a bénéficié d’une avance d’au moins 10 bonnes secondes sur son plus proche poursuivant pratiquement du début à la fin. Son coéquipier, Sergio Pérez, s’est chargé de compléter le premier doublé de la saison de Red Bull.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

« Je suis vraiment heureux d’enfin gagner une course ici ! » a lancé le double champion en titre au micro de la F1, lui qui n’avait encore jamais signé de victoire sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn.

D’autres surprises

Si l’on se fie à cette première course, il semble que Ferrari n’en a pas terminé avec ses ennuis de fiabilité. Encore une fois, Charles Leclerc en a été victime, lui qui était en voie de réussir un podium avant de devoir immobiliser sa voiture au 41e tour. Carlos Sainz a pris le 4e rang, assurant au moins 12 points à la Scuderia.

L’écurie Mercedes a quant à elle démontré qu’il y a encore du travail à faire pour remonter la pente.

Pierre Gasly, chez Alpine, a très bien fait : parti en dernière position, il a remonté la pente pour se faire une satisfaisante place dans les points, au 9e rang. C’est l’Alfa Romeo de Valteri Bottas qui l’a devancé au 8e rang.

Contre toute attente, Alexander Albon a complété le top 10. C’est un bon départ pour Williams, qui peine à gagner des points année après année. Son autre pilote, le jeune américain Logan Sargeant, a pris la 12e place.

L’écurie McLaren, qui n’est pas l’ombre d’elle-même en ce début de saison, est sans contredis la grande perdante de ce Grand Prix. À sa première course comme titulaire en F1, le jeune Oscar Piastri a dû se retirer en raison de problèmes électriques lors de son entrée aux puits au 15e tour. Lando Norris, qui a éprouvé quelques ennuis lui aussi, a conclu en 17e position.