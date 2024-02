Pour la première fois, la NBA jouera sur du verre.

Tim Reynolds Associated Press

Une partie du week-end des étoiles à Indianapolis – dont toute la programmation du samedi soir – se jouera sur un terrain vidéo DEL ultramoderne au Lucas Oil Stadium, a annoncé la ligue lundi.

Le 17 février, le terrain en verre sera le théâtre du concours d’habiletés, de tirs de trois points et de dunks.

On y tiendra aussi le Défi de tirs au long cours entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu.

Le terrain sera aussi utilisé la veille, à l’occasion du match des célébrités.

Le match des étoiles aura lieu le 18 février sur une surface traditionnelle en bois, au Gainbridge Fieldhouse-tout comme le tournoi des étoiles montantes, le 16 février.

« [Le verre] nous donne plus de latitude dans ce que nous pouvons faire en matière de graphisme, changer le design du sol, changer les couleurs, vraiment réagir au jeu sur le terrain, a dit Carlton Myers, vice-président senior de la NBA pour la production et le divertissement en direct.

« Nous sommes très satisfaits des possibilités et nous pensons que ça aura un réel impact, aussi bien sur place que pour les téléspectateurs. »

Développé par la société allemande ASB GlassFloor, ce type de terrain a été utilisé lors d’évènements de la FIBA.

La FIBA a approuvé l’utilisation de revêtements de sol en verre DEL lors des compétitions de haut niveau en 2022.

La ligue n’a pas révélé ce que coûte le terrain, à part de dire qu’il est plus cher qu’une surface en bois.

La NBA y songeait depuis un certain temps. Andre Iguodala, de la NBPA, et Joe Dumars, vice-président exécutif des opérations basket de la ligue, ont effectué des tests sur le terrain la semaine dernière, pour vérifier les sensations et la question de la sécurité.

Le terrain est constitué de deux couches de verre de sécurité feuilleté, chacune de cinq millimètres d’épaisseur, a indiqué la NBA.

La surface est opaque et tous les designs seront assurés par les panneaux DEL.

Les courts auront un aspect différent pour chaque évènement – une partie de ce qui sera affiché sera notamment des statistiques de jeu en temps réel, des rediffusions et du contenu vidéo.

La surface est très similaire au bois en termes de dribbler et de ressenti.

« Qu’est-ce que ça donne comme impression ? Est-ce que le terrain a de la traction ? Est-ce qu’il est un peu absorbant ? Ce sont les questions qui viennent tout de suite à l’esprit, a déclaré Dumars. Les réponses ont été satisfaisantes. »