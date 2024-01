PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Anthony Davis a marqué 41 points, dont 20 au quatrième quart, et les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Raptors de Toronto 132-131, mardi, pour remporter deux matchs de suite pour la première fois en un mois.

La Presse Canadienne

LeBron James a inscrit 22 points et 12 passes décisives pour les Lakers. Davis a également obtenu 11 rebonds dans la victoire.

Chez les Raptors, Scottie Barnes a inscrit 26 points et Pascal Siakam en a marqué 25. RJ Barrett a ajouté 23 points aux Raptors, alors qu’Immanuel Quickley a marqué 21 points, dont quatre paniers de trois points.

À l’aide d’un panier de trois points, Gary Trent fils a porté le score à 121-120 pour les Raptors avec 1 : 08 à disputer en temps réglementaire.

Davis et Austin Reaves ont toutefois réussi 10 lancers francs consécutifs dans les 34 dernières secondes du match pour aider les Lakers à l’emporter, et ce, malgré des paniers de trois points de Dennis Schröder et Trent dans les quatre dernières secondes.

Les Raptors ont annoncé plus tôt dans la journée de mardi que le pivot Jakob Poeltl sera absent pour une période indéterminée en raison d’une entorse à la cheville gauche.

Les Raptors ont indiqué que Poeltl s’est blessé lors du troisième quart de la victoire de 133-118 contre les Warriors de Golden State, dimanche.