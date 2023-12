(Philadelphie) Joel Embiid a joué malgré une blessure à la cheville et a tout de même prolongé sa séquence de matchs avec au moins 30 points et 10 rebonds à 13 parties, aidant les 76ers de Philadelphie à battre les Raptors de Toronto 121-111, vendredi soir.

Anthony Sanfilippo Associated Press

Embiid a marqué ses 31 points après s’être blessé, lui qui est mal tombé en voulant bloquer un tir avec 5 : 25 à faire au premier quart. Il a aussi récolté 10 rebonds.

Embiid a obtenu au moins 30 points dans 14 matchs de suite, la plus longue séquence dans la NBA depuis celle de James Harden, avec 32 en 2018-19.

Embiid est retourné au vestiaire après sa chute, mais est rapidement revenu au jeu et avait 11 points au compteur à la mi-temps. Il a aussi inscrit neuf passes décisives et quatre blocs.

Embiid n’a pas voulu parler de sa cheville après le match.

« Je ne sais pas, a-t-il dit. Je vais la faire évaluer. On va voir. »

L’entraîneur-chef des 76ers, Nick Nurse, a confirmé qu’il s’agissait d’une blessure à la cheville, mais n’a pas voulu en dire plus.

« Il est resté dans le match et ça n’a pas affecté sa rotation, a déclaré Nurse. Mais il a joué jusqu’à la fin et je suis presque certain qu’il aura un inconfort demain. Nous devrons l’évaluer au cours des prochains jours avant de monter dans l’avion. »

Tobias Harris et Tyrese Maxey ont les deux marqué 33 points. Il s’agissait de la deuxième fois de l’histoire de l’équipe que trois joueurs marquaient au moins 30 points dans le même match.

Harris a inscrit 24 points en première demie. Maxey a ajouté 10 passes décisives.

Pascal Siakam a mené les Raptors avec 31 points. Jakob Poeltl a marqué 19 points dans la défaite.

Les Raptors ont mené par 15 points au premier quart, mais les 76ers ont réduit l’écart et ont pris les devants pour de bon avec 1 : 15 à disputer au deuxième quart, sur un panier de trois points de Harris.