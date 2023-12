(Toronto) Trae Young a inscrit 38 points et 11 passes décisives pour mener les Hawks d’Atlanta vers un gain de 125-104 contre les Raptors de Toronto, vendredi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Young n’a réussi que trois paniers de trois points de moins que toute l’équipe des Raptors. Les Hawks ont mis fin à une séquence de cinq défaites.

Bogdan Bogdanovic a marqué 20 points et ajouté six passes décisives, alors que Clint Capela a obtenu un double-double avec ses 18 points et 15 rebonds.

Les Hawks ont dépassé les Raptors avec la 10e position dans l’Association Est.

Scottie Barnes a mené les Raptors avec 23 points, alors que Jakob Poeltl et Pascal Siakam ont les deux récolté 15 points.

Poeltl a ramené les Raptors à 10 points des Hawks avec moins d’une minute à jouer en première demie. Les Hawks menaient 59-49 à la mi-temps.