Pascal Siakam et Trae Young

(Toronto) Pascal Siakam a marqué 33 points, connaissant au passage son meilleur match en plus d’un mois avec ses lancers de trois points, et les Raptors de Toronto ont vaincu les Hawks d’Atlanta 135-128, mercredi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Siakam a également récupéré sept rebonds et récolté sept mentions d’assistance pour les Raptors, qui ont mis un terme à une séquence de quatre défaites.

Il a réussi cinq de ses six lancers du centre-ville, ce qui représente sa meilleure performance à ce chapitre en 15 rencontres. Il avait réussi cinq de ses huit tentatives pour trois points dans un gain de 130-111 contre les Bucks de Milwaukee, le 1er novembre.

Scottie Barnes et Jakob Poeltl ont réussi des doubles-doubles dans la victoire. Barnes a amassé 27 points et 10 rebonds, tandis que Poeltl a marqué 15 points et récupéré 13 ballons sous les paniers.

Trae Young a totalisé 35 points pour égaler sa marque personnelle cette saison et il a ajouté 17 mentions d’assistance pour les Hawks, qui ont perdu cinq matchs consécutifs. Clint Capela a lui aussi signé un double-double avec 17 points et 10 rebonds.

Les Raptors ont ainsi dépassé les Hawks au 10e rang de l’Association de l’Est. Les deux équipes croiseront à nouveau le fer vendredi, dans la métropole canadienne. L’entraîneur-chef des Raptors, Darko Rajakovic, a d’ailleurs reconnu l’importance de cette série de deux rencontres.

« Ils sont en quelque sorte exactement là où nous en sommes, a dit le pilote avant la rencontre. Il n’y a pas de matchs sans importance dans une saison NBA, car à la fin de l’année, vous regardez en arrière et vous dites : “Si nous avions gagné ce match, nous serions dans cette situation. Si nous…” »

« Je ne veux pas être dans cette position avec des si. Nous devons aborder ces matchs avec un maximum de concentration et de motivation pour retrouver le chemin de la victoire. »

Siakam a effectué un tir de 23 pieds avec 37 secondes à faire à la première demie pour donner un point d’avance aux Raptors, mais Dejounte Murray a répliqué avec lui aussi un lancer de trois points pour porter la marque à 66-64 en faveur des Hawks à la demie.

Young avait déjà un double-double à ce moment avec 20 points et 11 mentions d’assistance.

Gary Trent fils a inscrit trois points lors de la dernière seconde du troisième quart et les Raptors menaient 103-95. Le revirement de situation est largement dû à Barnes et Dennis Schroder, qui ont inscrit huit points de suite pour les Raptors.

Schroder a inscrit plus de 10 000 points en 10 saisons dans la NBA avec les Hawks, le Thunder d’Oklahoma City, les Lakers de Los Angeles, les Celtics de Boston, les Rockets de Houston et les Raptors.

Toronto a mené par 10 points au quatrième quart, mais deux lancers de trois points de suite de Bogdan Bogdanovic ont ramené l’écart à deux points avec 6 : 26 à jouer.

OG Anunoby a complété un jeu de Siakam pour donner huit points d’avance aux Raptors avec 36,1 secondes au cadran et les Hawks n’ont pas été en mesure de créer l’égalité par la suite.