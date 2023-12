RJ Barrett a un grand sourire à l’idée de représenter le Canada lors des Jeux olympiques de l’an prochain, à Paris.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

« Ça va être excitant, a dit l’Ontarien de 23 ans. Je suis déjà prêt. Nous avons accompli quelque chose de spécial et nous allons essayer de continuer dans la même voie. »

Le 10 septembre, lors du match pour le bronze à la Coupe du monde, Barrett a réussi un tir de trois points qui donné l’avance 124-115 au Canada contre les États-Unis, avec 43,8 secondes à disputer en prolongation.

Le Canada a accédé au podium en l’emportant 127-118.

Le pays récoltait une première médaille à la Coupe du monde, en plus de se qualifier pour les Jeux de Paris.

Natif de Mississauga, Barrett a amassé 23 points dans le match pour le bronze. Il dit que son parcours avec l’unifolié a fait de lui un meilleur joueur avec les Knicks de New York.

« C’est différent, a t-il mentionné. Un match de la NBA est 48 minutes (et non 40). Même si vous avez un lent départ, c’est possible de le surmonter. Mais à l’international, il faut être prêt dès le début. Cette mentalité-là, ça m’aide dans la NBA. »

Les Américains comptaient sur Jalen Brunson et Josh Hart, des coéquipiers chez les Knicks.

Barrett a offert en moyenne 16,8 points, cinq rebonds et deux passes en huit matchs lors du tournoi présenté au Japon, en Indonésie et aux Philippines.

Cette saison avec New York, il affiche 19,6 points, 3,8 rebonds et 2,6 passes, en 17 rencontres.

Ça inclut 27 points aux dépens des Raptors de Toronto dans une victoire de 136-130 des siens, lundi.

« À chaque été, il a développé sa ténacité mentale et son niveau de confiance, a dit l’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau. Il a très bien joué avec Équipe Canada, et ç’a l’a aidé à bien démarrer la saison. Il est beaucoup plus constant dans ses tirs, et je sais qu’il y travaille beaucoup. »