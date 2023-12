(Las Vegas) « Ça fonctionne ! » La superstar NBA LeBron James a adoubé la toute nouvelle Coupe NBA présentée en grande pompe mercredi à Las Vegas, ville endeuillée par une fusillade ayant fait trois morts sur un campus.

Robin GREMMEL Agence France-Presse

Après avoir annoncé et préparé depuis des semaines la phase finale de son tout nouveau tournoi, prévue de jeudi à samedi dans la ville du jeu et du spectacle Las Vegas, la NBA n’imaginait pas que sa Coupe commencerait sur une note beaucoup plus sombre, avec les condoléances de LeBron James « aux familles qui ont perdu des êtres aimés ».

Mercredi, à mi-journée, un tireur a ouvert le feu et fait trois morts avant d’être abattu par la police sur le campus de l’Université du Nevada à Las Vegas (UNLV), trois kilomètres à l’est de la T-Mobile Arena où la NBA a posé son barnum pour la fin de semaine.

LeBron James, immense vedette des Los Angeles Lakers aux quatre titres NBA, dans sa 21e saison à bientôt 39 ans (le 30 décembre), s’est de nouveau positionné contre la place des armes à feu aux États-Unis.

« La façon dont on se procure une arme, pouvoir répéter ces choses encore et encore… Il n’y a eu aucun changement, c’est ridicule. Continuer de perdre des vies innocentes n’a aucun sens, sur des campus, dans des écoles, des magasins, des cinémas, c’est ridicule. C’est même devenu plus facile de posséder une arme, c’est stupide », a commenté le « King » en conférence de presse, alors que plusieurs routes du quartier étaient fermées pour bloquer l’accès au campus.

« Génie »

Dans un pays tristement habitué avec plus de 600 attaques ayant fait au moins quatre blessés ou morts en 2023 selon le site Gun Violence Archive, les préparatifs pour la compétition ont continué mercredi, au cœur de l’iconique « Strip » de Las Vegas et ses casinos démesurés.

Les Lakers face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les Pacers de l’Indiana Pacers face aux Bucks de Milwaukee disputent jeudi les demi-finales du tournoi, créé cette saison pour briser la monotonie de la saison régulière, avant la finale samedi.

Malgré les réserves de départ sur l’absence d’enjeu sportif, le pari est réussi d’après les organisateurs, qui invoquent de bonnes audiences, et surtout d’après les joueurs, qui ont offert en quarts de finale en début de semaine des matchs rappelant l’intensité des séries éliminatoires.

« Ça fonctionne ! Adam Silver (le patron de la NBA) est un génie, c’est simple » a salué James.

« C’est excellent. Habituellement, on s’endort un peu, il faut l’admettre, devant les matchs de saison régulière à cette période de l’année », a consenti son entraîneur Darvin Ham.

« Intensité »

« Il y a un niveau d’intensité et d’intérêt bien plus haut que ce que l’on voit en décembre habituellement », a également loué le meneur des Bucks Damian Lillard.

« Beaucoup d’équipes se mordent peut-être les doigts de ne pas avoir assez pris cette opportunité au sérieux. Vegas en décembre, on se demande si on doit vraiment aller au lit le soir avec tous ces casinos ! C’est une sorte de pause dans la saison, sans vraiment s’arrêter. Et la prime de victoire (500 000 dollars par joueur victorieux) pourrait être très importante pour nos jeunes coéquipiers. »

Au service de son nouveau jouet, la puissante ligue propose un emballage qui scintille, avec notamment un terrain bleu avec une large bande centrale rouge, tel le tapis des stars de cinéma. « On dirait une scène, ça déchire ! », s’est emballé le jeune cador des Pelicans Zion Williamson.

Les puissantes chaînes ESPN et TNT joignent leurs forces et leurs consultants vedette pour une diffusion enrichie par une caméra sur rails, une « skycam » et des images de drones.

Des spots publicitaires en hommage aux grands films de casinos inondent les chaînes américaines depuis des semaines avec le visage de l’acteur Michael Imperioli, inoubliable Chris Moltisanti, jeune mafieux tourmenté de la série à succès Les Soprano.

En plus de concerts et animations autour de la salle, la NBA espère voir aux matchs plusieurs vedettes, filmées et interviewées à leur entrée dans un tunnel décoré façon festival de cinéma.