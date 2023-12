(Los Angeles) Décisif en fin de partie, LeBron James a permis aux Los Angeles Lakers de dominer à domicile les Suns de Phoenix de Kevin Durant (106-103) mardi et de se qualifier pour les demi-finales de la nouvelle Coupe NBA.

Robin GREMMEL Agence France-Presse

Jeudi à Las Vegas, les Lakers seront ainsi opposés aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans et Milwaukee affrontera Indiana, impressionnant tombeur de Boston lundi. La finale sera aussi disputée à Las Vegas samedi.

À 38 ans (39 le 30 décembre), et pour sa 21e saison NBA, LeBron James n’a pas caché son envie de garnir son incroyable palmarès d’un nouveau trophée, celui de cette Coupe NBA créée pour briser la monotonie de la saison régulière.

Preuve de sa motivation, après un match assez serré, le « King » a, comme souvent, pris les choses en main dans le dernier quart-temps.

À 87 partout, il a enchaîné sept points avec un jump shot, un drive, puis trois points en transition pour un petit écart avant la réponse immédiate de la vedette d’en face Kevin Durant (31 points, 7 rebonds au total), de deux banderilles cliniques à longue distance.

James a repris la main avec deux nouveaux drives pour obtenir deux lancers francs puis marquer un lay-up.

« Je me suis retrouvé dans cette situation à de nombreuses reprises dans ma carrière, je sais ce qu’il faut faire, je suis heureux d’avoir réussi ces quelques actions », a réagi James à propos de sa fin de match décisive.

« Opportunité »

Son coéquipier Austin Reaves a planté un panier crucial à trois points à 15 secondes du terme (« LE tir décisif », selon James) avant une fin confuse où Reaves a failli perdre un ballon au bénéfice des Suns, avant d’être sauvé par un temps mort déclenché de façon tardive.

« Ça vaut ce que ça vaut, c’est une opportunité à ce moment de la saison, pourquoi ne pas la saisir ? On est des compétiteurs, alors battons-nous ! », a lancé James, auteur de 31 points, 8 rebonds et 11 passes, à propos du nouveau trophée.

Le quadruple champion NBA et ses coéquipiers filent à Las Vegas dès mercredi où est prévu le final four du tournoi, auquel participeront aussi les Milwaukee Bucks, qui ont écrasé un peu plus tôt à domicile les New York Knicks (146-122).

Après une première mi-temps offensive et équilibrée (75-72 Milwaukee), les Bucks se sont progressivement détachés pour finir par écraser les Knicks, incapables de contenir Giannis Antetokounmpo (35 points, 10 rebonds), Damian Lillard (28 points) et un collectif très habile à trois points (23 sur 38 à 60,4 %).

« On a joué dur, dès le départ. Puis on a bien bougé la balle en seconde période, en trouvant les joueurs ouverts avec un bel effort collectif. », a salué le Grec.

« On devient de plus en plus à l’aise ensemble », a-t-il ajouté à propos de son entente avec Lillard, arrivé à l’intersaison lors d’un transfert choc. « On a encore de nombreux matchs devant nous. Plus on joue ensemble plus on s’améliore. Parfois on va bien jouer, parfois on va mal jouer, mais au final c’est nous qui donnons le ton pour l’équipe. »

Julius Randle a été omniprésent pour les Knicks (41 points), mais son équipe trop en souffrance de loin (7 sur 23, 30,4 %).

Toutes les rencontres de la Coupe NBA, sauf la finale, comptent aussi pour la saison régulière, qui reprend avec des matchs « classiques » mercredi.